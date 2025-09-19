Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios trenes de CAF en las instalaciones de la compañía beasaindarra. DV

CAF supera otro obstáculo tras el rechazo del Consejo de Estado de Bélgica al recurso de Siemens

El tribunal sigue el criterio mostrado por el auditor hace dos semanas y ahora sólo falta salvar el de Alstom para lograr el supercontrato

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:23

CAF tiene más cerca hacerse con el supercontrato de Bélgica. La compañía beasaindarra ha recibido este viernes una buena noticia desde aquel país, ya que ... el Consejo de Estado se ha pronunciado a su favor. El tribunal contencioso administrativo ha rechazado el segundo recurso de Siemens contra la firma goierritarra para hacerse con el denominado contrato del siglo, valorado en hasta 3.400 millones de euros, el más relevante de su historia, según han confirmado a este medio fuentes de la empresa.

