CAF supera otro obstáculo tras el rechazo del Consejo de Estado de Bélgica al recurso de Siemens

CAF tiene más cerca hacerse con el supercontrato de Bélgica. La compañía beasaindarra ha recibido este viernes una buena noticia desde aquel país, ya que ... el Consejo de Estado se ha pronunciado a su favor. El tribunal contencioso administrativo ha rechazado el segundo recurso de Siemens contra la firma goierritarra para hacerse con el denominado contrato del siglo, valorado en hasta 3.400 millones de euros, el más relevante de su historia, según han confirmado a este medio fuentes de la empresa.

De esta forma, el Consejo de Estado ha seguido el criterio del auditor belga, que hace dos semanas desestimó tanto este recurso presentado por Siemens como el de Alstom. Ahora sólo falta que el Consejo de Estado se pronuncie también sobre el de Alstom, la otra competidora en este proceso de adjudicación. En caso de que su opinión también sea favorable para los intereses de CAF, el triunfo estaría más cerca.

Hay que recordar que este proceso de adjudicación está siendo extraordinariamente complejo y prolongado. Alstom y Siemens ya habían recurrido la decisión a comienzos de año, alegando falta de transparencia en la evaluación de las ofertas. De hecho, en abril, el auditor del Consejo de Estado recomendó suspender la decisión de la SNCB de adjudicar el contrato a CAF, lo que llevó al tribunal a paralizar temporalmente la adjudicación. Esta primera intervención generó semanas de incertidumbre y puso de relieve las presiones políticas y sindicales a favor de Alstom, con plantas en Bélgica, que reclamaban el «peso del empleo local» como criterio decisivo.

Tras la suspensión, la SNCB reafirmó en abril y nuevamente en julio su elección de CAF, resaltando la solidez técnica de la propuesta, el cumplimiento normativo y la disposición de la compañía a colaborar con proveedores locales, como defendió la dirección de Javier Martínez Ojinaga. Pero Alstom y Siemens no se dieron por vencidos y recurrieron por segunda vez, defendiendo que su oferta era más competitiva o que se apoyaba en mano de obra belga. En esta segunda ocasión, cuatro asociaciones se implicaron también en el segundo recurso de anulación presentado por Alstom, cuestionando «la implicación de CAF en territorios ocupados por Israel». Una polémica que alimentó incluso tertulias políticas con las intervenciones de Imanol Pradales, Aitor Esteban o Arnaldo Otegi. Sin embargo, el auditor del Consejo de Estado consideró que carecían de legitimidad para intervenir en un procedimiento de contratación pública, manteniendo firme la posición de CAF.

El contrato en Bélgica, denominado el 'contrato del siglo', contempla la renovación del 50% de la flota de la SNCB antes de 2032, con trenes de doble piso capaces de transportar 54.000 pasajeros, accesibilidad universal, zonas de silencio, espacios para bicicletas y unidades eléctricas con batería que sustituyan a los automotores diésel. CAF afronta esta adjudicación en un momento de fortaleza: cuenta con más de 15.000 millones de euros en cartera de pedidos y un primer trimestre de 2025 con un beneficio neto un 53% superior al del año anterior.