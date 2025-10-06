Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos operarias y un operario supervisan el producto de una empresa guipuzcoana. Iñigo Royo

La brecha salarial en Euskadi se reduce al 9%, pero alcanza el 21% en los servicios

El estudio de Confebask, basado en una encuesta a 265 empresas, constata progresos en flexibilidad laboral y formación, aunque las mujeres siguen infrarrepresentadas en los cargos de decisión

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:01

Las empresas vascas muestran un compromiso creciente con la igualdad de género, pero todavía arrastran importantes desigualdades en los puestos de responsabilidad y en las ... retribuciones. Así lo refleja el primer diagnóstico sobre igualdad en las empresas vascas, elaborado por Confebask con la participación de Adegi, Cebek y SEA, a partir de una encuesta a 265 compañías que emplean a más de 20.000 personas, de las cuales solo el 26% son mujeres.

