La brecha salarial en Euskadi se reduce al 9%, pero alcanza el 21% en los servicios

Las empresas vascas muestran un compromiso creciente con la igualdad de género, pero todavía arrastran importantes desigualdades en los puestos de responsabilidad y en las ... retribuciones. Así lo refleja el primer diagnóstico sobre igualdad en las empresas vascas, elaborado por Confebask con la participación de Adegi, Cebek y SEA, a partir de una encuesta a 265 compañías que emplean a más de 20.000 personas, de las cuales solo el 26% son mujeres.

En el lado menos favorable, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 9% de media, aunque con notables diferencias entre sectores: un 3% en la industria frente a un 21,5% en los servicios. Además, ellos predominan en los tramos salariales altos —por encima de 45.000 euros—, mientras que ellas se concentran en los intermedios y bajos.

Según el estudio, la mayoría de las direcciones empresariales ha incorporado planes de igualdad, incluso entre las firmas que no están obligadas por ley a disponer de ellos. Un 35% de las empresas no obligadas ya cuenta con plan de igualdad, mientras que un 13% de las obligadas aún no lo ha implantado.

La encuesta revela también que casi la mitad (45%) de las empresas aseguran candidaturas paritarias en sus procesos de selección —el 35% en todos los casos y el 10% solo cuando detectan desequilibrios de género—, y que las mujeres promocionan proporcionalmente más que los hombres, sobre todo en las empresas pequeñas. Sin embargo, tres de cada cuatro promociones internas son procesos cerrados decididos por la dirección.

El ámbito de la conciliación es uno de los que más ha progresado: el 82% de las empresas ofrece flexibilidad de entrada y salida, y las jornadas continuas o el teletrabajo «se están consolidando», según el informe. La formación en igualdad alcanza al 57% de las empresas, con una gran diferencia entre grandes (79%) y pequeñas (44%).

Puestos de dirección

La presencia femenina sigue siendo reducida en los puestos de dirección y, especialmente, en los consejos de administración, donde las mujeres apenas representan el 13% en la industria y el 25% en los servicios. En cambio, en los departamentos de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, las mujeres son mayoría, mientras que su presencia en Producción e Informática sigue siendo minoritaria —solo el 12% en la industria—.

Durante la presentación del informe, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, reconoció los avances, pero advirtió de que «el ritmo no es suficiente». «La igualdad va más allá de políticas, estadísticas o informes de recursos humanos. Se trata de liderazgo real, de talento sin etiquetas y de la decisión consciente de construir empresas más humanas, más inteligentes y más exitosas», afirmó. Yagüe hizo un llamamiento a la acción compartida: «La decisión es nuestra. El momento es ahora. Lideremos con valentía, con coherencia y con compromiso».

En la mesa redonda previa, la presidenta de Adegi, Isabel Busto, destacó la necesidad de «transformar la cultura empresarial para que todas las personas se sientan iguales»; mientras que el presidente de Cebek, Guillermo Buces, subrayó que «no basta con hablar de igualdad, hay que medirla y aplicarla en el día a día». Por su parte, el de SEA Empresas Alavesas, Juan Antonio Sánchez Corchero, reclamó una «cultura inclusiva donde la igualdad no sea un trámite, sino una convicción».