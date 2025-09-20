Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un joven camina por delante de un escaparate con ofertas hipotecarias. Morquecho

Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias

La Audiencia Provincial dicta que, en hipotecas previas a 1995, si el banco no prueba qué hizo para justificar el cobro en los gastos de apertura, el cliente podrá recuperar el dinero

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:33

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha dictado una resolución judicial que puede tener un gran impacto entre miles de hipotecados guipuzcoanos. El tribunal ha establecido ... que las comisiones de apertura –el dinero que el banco cobra al inicio de una hipoteca por los trámites de estudio, gestión y concesión del crédito– abonadas en los préstamos firmados antes del 1 de enero de 1995 pueden ser reclamadas siempre que la entidad financiera no demuestre qué servicio concreto prestó a cambio de ese cobro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias

Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias