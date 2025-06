El Gobierno decidirá sobre la opa de BBVA en el Consejo de Ministros del 24 de junio

Confirmado. El Gobierno presentará en el Consejo de Ministros del próximo 24 de junio su decisión sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, ... según ha podido saber este diario. Será entonces cuando se conozca si el Ejecutivo endurecerá las condiciones a la operación, poniendo en jaque las sinergias estimadas en un inicio por el banco vasco.

El Ministerio de Economía no ha entrado a valorar el calendario definitivo, pero fuentes conocedoras recuerdan que el 24 era la fecha ya prevista desde un principio por el Gobierno, pues coincide con la semana en la que expira el plazo para anunciar su dición, establecido dos días después, el 26 de junio, según la ley que marca un mes desde el día siguiente de la notificación, que fue el 27 de mayo.

No lo tendrá fácil. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) acaba de hacer público el informe en el que explica su decisión de autorizar la opa en la fase 2, con todas las justificaciones que llevan al regulador a pensar que Sabadell no es un operador insustituible no solo para las pymes, sino tampoco para Cataluña. Dos de los argumentos que el Gobierno ha utilizado para defender su oposición a la opa.

«No puede aceptarse el carácter insustituible de Sabadell ni que BBVA sea su competidor más cercano», indica el informe, en el que la CNMC insiste en que «existen numerosos operadores medianos y pequeños que ya compiten en el mercado de crédito a pymes y que conjuntamente representan una cuota relevante y creciente en todas las regiones españolas, también en las más afectadas por la concentración».

En concreto, argumenta que las entidades de menor tamaño han incrementado su cuota de mercado en hasta 5 puntos porcentuales desde el año 2021, aunque su peso sobre el total del sector es aún moderado, de entre el 20% y el 30%.

Desestima los argumentos del Sabadell

Competencia también desestima los cálculos de pérdida del crédito a pymes que han manejado asociaciones empresariales catalanas como Pimec. En concreto, la Autoridad Catalana de Competencia incluía en su informe una estimación realizada por el Observatorio de Pimec, según la cual, tomando como base los efectos de fusiones anteriores y suponiendo una reducción media del 8% de los activos combinados de BBVA y Sabadell, se estimaba que la operación conllevaría una reducción del crédito de 54.393 millones de euros.

En el pliego de concreción de hechos ya se señalaron varios problemas de esta estimación. La supuesta reducción media del 8% de los activos combinados se basaba en el cálculo de la reducción media de crédito tras fusiones anteriores en el mercado bancario español, pero no se justificaba que la reducción de crédito estimada se debiera al incremento en la concentración y no a otros factores económicos (cambios de la situación económica o en los tipos de interés) o regulatorios que pudieran explicar la reducción observada.

«En efecto, no se puede asumir que el impacto de esta operación fuese idéntico al de operaciones anteriores dado que el resto de variables que afectan a la oferta y a la demanda de crédito no serían idénticas a las presentes en este caso», indica la CNMC en el documento.

Del mismo modo, también se desestiman algunas alegaciones presentadas por Banco Sabadell sobre ese riesgo para el crédito a pymes. En este punto, y entre otros factores, los técnicos apuntan a que el modelo no contemplaba explícitamente otras variables que influían en las condiciones de oferta de crédito nuevo; también que el modelo estimaba la evolución del mercado desde un punto de vista estático, sin tener en cuenta la posibilidad de entrada y expansión en el medio plazo de otros operadores en el mercado de concesión de nuevo crédito a las pymes.