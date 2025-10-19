Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu (i), y el de Banco Sabadell, Josep Oliu (d), brindan. EP

El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España

Los movimientos que puedan acometer ahora ambas entidades y el papel del Gobierno elevan la incertidumbre en el escenario financiero

Lucas Irigoyen
Clara Alba

Lucas Irigoyen y Clara Alba

Bilbao | Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:16

Comenta

«La opa ha sentado un precedente». Esa fue la frase del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el pasado viernes cuando analizó el fracaso de ... BBVA en su intento de hacerse con el Sabadell. Y es que el responsable de la cartera económica del Gabinete de Pedro Sánchez insistió en lo «positivo» de «la actuación del Gobierno con respecto a la capacidad de generar valor para los accionistas y poder hacerlo mientras se protegen los intereses generales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  3. 3

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  7. 7

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  8. 8

    «Queremos cantar con vosotros que la vida es una vez, es ahora»
  9. 9 Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en Euskadi
  10. 10

    Pan, de la barra diaria al capricho gourmet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España

El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España