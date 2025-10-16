Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Torres pierde la batalla contra Oliu

El riesgo reputacional deja tocado al banquero, mientras Sabadell sale reforzado tras 18 meses de resistencia

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:01

Comenta

«No voy a dimitir si no sale la opa». Son las palabras con las que el presidente de BBVA, Carlos Torres, lleva defendiendo desde ... enero que su mandato al frente de la entidad vasca está completamente al margen de la operación bancaria de la década. Sin embargo, el fracaso del resultado final puede dejar debilitada la imagen del banco y, especialmente, la de Torres, que tropieza dos veces en la misma piedra, tras el anterior intento fallido de fusión con Sabadell en 2020. La propia entidad lo reconocía en uno de los documentos remitidos al supervisor durante el proceso, recordando que la imposibilidad de cerrar sus planes, como finalmente ha sucedido, «podría afectar de forma negativa a la reputación de BBVA y generar reacciones adversas en inversores y clientes, así como afectar negativamente a la relación de BBVA con sus empleados y sus clientes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  4. 4 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  8. 8

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  9. 9 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  10. 10 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Torres pierde la batalla contra Oliu

Torres pierde la batalla contra Oliu