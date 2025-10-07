Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de BBVA, Carlos Torres, posa durante la entrevista en el edificio de La Vela en Madrid. Ó. CHAMORRO
Presidente de BBVA

Carlos Torres: «Vamos a superar el 50% y esperar a una segunda opa no tiene sentido»

Critica la «difamación» de las acusaciones de un posible acuerdo oculto con David Martínez, accionista mayoritario del Sabadell, para que vaya al canje

Lucas Irigoyen y Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

A solo unos días de que finalice el plazo de aceptación de la opa, el presidente de BBVA, Carlos Torres, se muestra convencido de que ... el 'sí' de los accionistas superará «ampliamente» el 50%. El banquero asegura que aquellos que aconsejan esperar a una segunda oferta responden a «especulaciones interesadas» e insiste en que, en ese «hipotético caso», nunca sería a un precio superior al actual.

