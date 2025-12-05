Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pequeño comercio y hostelería son los sectores que más autónomos concentran. Iván Montero

Los autónomos piden una reducción del 5% en el IRPF: esto es lo que se ahorrarían más de 65.000 trabajadores de Gipuzkoa

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi (UPTA) enviará hoy esta petición a las Haciendas vascas

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:52

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi (UPTA) presentará este viernes una nueva reivindicación fiscal que busca mejorar la presión impositiva que soporta ... el colectivo autónomo de Gipuzkoa, según ha podido saber en exclusiva este periódico. La propuesta, que también se lanza a nivel estatal, consiste en solicitar a las Haciendas vascas una rebaja del 5% en el primer tramo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una medida que beneficiaría a 65.077 autónomos en el territorio y a 165.290 en Euskadi. Esta rebaja supondría un ahorro anual de 528 euros si se toma como referencia unos rendimientos netos de 30.000 euros.

