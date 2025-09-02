Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Torneo Sub14 en el Open Internacional de Valencia

Un torneo para impulsar el talento del tenis vasco femenino

Además del Open Internacional de San Sebastián, que arrancará este fin de semana, las promesas vascas también disputarán un campeonato Sub14

Álvaro Guerra

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:38

Este sábado comenzará el Open Internacional de San Sebastián, donde figuras del tenis femenino lucharán por alzarse con el título. Sin embargo, este torneo ... no solo estará marcado por las grandes figuras del tenis de élite, sino que las futuras promesas del tenis vasco también serán protagonistas con la celebración de un torneo Sub14 femenino.

