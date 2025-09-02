Un torneo para impulsar el talento del tenis vasco femenino

Este sábado comenzará el Open Internacional de San Sebastián, donde figuras del tenis femenino lucharán por alzarse con el título. Sin embargo, este torneo ... no solo estará marcado por las grandes figuras del tenis de élite, sino que las futuras promesas del tenis vasco también serán protagonistas con la celebración de un torneo Sub14 femenino.

Este certamen tendrá lugar el jueves, viernes y sábado y contará exclusivamente con la participación de jugadoras vascas. Los partidos se disputarán al mejor de dos sets, con super tiebreak en caso de empate. Además, el torneo repartirá premios para la ganadora y la subcampeona, con 500€ para la encargada en alzar el título y 250€ para la medalla de plata.

La directora del torneo, Anabel Medina, ha destacado la importancia de este nuevo espacio para las jugadoras vascas: «De todas las acciones que realizamos en torno al torneo, el Sub14 me hace especial ilusión. Que las jóvenes promesas del País Vasco puedan disfrutar de la experiencia de competir al lado de sus referentes es el mayor objetivo que tenemos».

Con esta iniciativa, el Open Internacional de San Sebastián reafirma su compromiso con el impulso del tenis de base y el fomento del deporte femenino, integrando a jóvenes talentos regionales en el marco de un evento internacional de primer nivel.

Participantes y clubes de procedencia

Suyapa Bienzobas Fernández – Real Club de Tenis San Sebastián

Lucía Salgado Botello – Club de Tenis Fadura

Sandra Zaldua Sancho – Club de Tenis Fadura

Ízaro Sarasúa Arzelus – C.D. Pinter Tennis Point

Lucía Sedano Guerra – Club de Tenis TEG Vitoria-Gasteiz

Martina Bernaola Maestu – C.D. Pinter Tennis Point

Clara Sainz Piccioli – Club de Campo Laukariz

Lucía Fernández de Anitua – Peña Vitoriana Tenis Club