Open Internacional de San Sebastián

Este sábado llega a Donostia el tenis de élite

La capital guipuzcoana acogerá del 6 al 13 de septiembre el torneo femenino del circuito WTA con jugadoras de alto nivel

Álvaro Guerra

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:17

Llega el tenis de élite a Donostia. Este fin de semana, la capital guipuzcoana acogerá el Open Internacional WTA 125 de tenis femenino que durará ... del 6 al 13 de septiembre. El evento, que llega por primera vez a la ciudad, reunirá a más de 60 tenistas y repartirá un total de 98.000 euros en premios.

