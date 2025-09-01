Este sábado llega a Donostia el tenis de élite

Llega el tenis de élite a Donostia. Este fin de semana, la capital guipuzcoana acogerá el Open Internacional WTA 125 de tenis femenino que durará ... del 6 al 13 de septiembre. El evento, que llega por primera vez a la ciudad, reunirá a más de 60 tenistas y repartirá un total de 98.000 euros en premios.

El torneo se celebrará en el Real Club Tenis de San Sebastián y contará con una participación destacada, tanto de jugadoras internacionales, así como promesas nacionales. La egipcia Mayar Sherif parte como la gran favorita al título, quien actualmente ocupa la posición número 99 en el ranking mundial. Tampoco fallará a la cita la francesa Alize Cornet, que cuenta con seis títulos WTA y que ocupó el puesto número 11 mundial. Sin embargo, Nuria Párrizas, principal representante española para el campeonato, será duda hasta última hora por una lesión en el tobillo.

A nivel local, Ane Mintegi ejercerá de anfitriona y será la principal esperanza para el público vasco, quien ya fue campeona junior del renombrado Wimbledon. Bajo la dirección de Anabel Medina, extenista y plata olímpica en 2008, este campeonato supone un «paso histórico para el tenis femenino en el País Vasco».

Actividades para todos los públicos

El torneo se acompañará de un completo programa de actividades paralelas para acercar el tenis a todos los públicos: clinics infantiles, actividades para los más pequeños, encuentros con jugadoras y sorpresas para la afición. Además, la jornada del jueves 11 de septiembre estará dedicada al Women's Day, con eventos especiales e iniciativas para visibilizar el deporte femenino.

El Open Internacional de San Sebastián se perfila como un acontecimiento clave para la ciudad, que refuerza su papel en el mapa deportivo internacional con una propuesta que combina tenis de alta competición, promoción de nuevas generaciones y una firme apuesta por la igualdad en el deporte. De esta forma, el club recupera otra vez las competiciones de élite.

Las entradas para los dos primeros días de fase previa serán gratuitas. A partir del lunes, una vez ya comience el cuadro final, las entradas serán de pago pero no tendrán un coste elevado.