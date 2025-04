Davidovich irrumpe en las semifinales de Montecarlo

Enric Gardiner Viernes, 11 de abril 2025, 12:42 Comenta Compartir

Después de la dramática victoria ante Jack Draper, Alejandro Davidovich controló mucho mejor sus emociones frente a Alexei Popyrin (6-3 y 6-2) y se clasificó por segunda vez en su carrera a las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo.

El malagueño venía de eliminar en casi tres horas a Draper, en un partido en el que perdió una pelota de partido en el segundo set, en el que discutió con su entrenador, Félix Mantilla, y en el que acabó llorando en su banquillo.

«Emocionalmente, ha sido el peor partido del año. No me he respetado ni a mí ni a mi equipo», respondió Davidovich, que dio una versión completamente distinta este viernes. Ante un Popyrin que llegaba tras tres grandes victorias, frente a Ugo Humbert, Frances Tiafoe y Casper Ruud, Davidovich mostró su versión más sólida de la semana en Montecarlo.

Con un tenis, además, contundente, resolutivo y muy resistente, porque hubiera sencillo para Davidovich dejarse ir después de un sexto juego de más de diez minutos y en el que se le marcharon tres oportunidades para romper el poderoso saque del australiano.

En lugar de decaer, Davidovich sacó adelante el peligroso siguiente juego y no permitió que Popyrin se escapara vivo. Desde ese 3-3, ganó siete juegos seguidos y provocó que el australiano se derrumbara en su silla y se llevara una amonestación del juez de silla por sacar la pelota del estadio. Para él, pese a ser ganador de un Masters 1.000 en Canadá, esta también era una oportunidad histórica de estar entre los cuatro mejores de uno de los torneos más bonitos del circuito.

Pero fue Davidovich el que se agarró a un escenario en el que ya sorprendió al mundo al eliminar a Novak Djokovic en 2022 y alcanzar la final, en la que perdió ante Stefanos Tsitsipas.

Estas semifinales son la confirmación del gran trabajo que está realizando el de Málaga, que esta temporada ha jugados las finales de Delray Beach y Acapulco, además de alcanzar los octavos de final del Abierto de Australia. Estos resultados le han colocado dentro de los diez mejores de la carrera a Turín y a las puertas de conseguir el mejor ránking de su carrera. Como mínimo, el próximo lunes aparecerá como el número 24 de la clasificación, muy cerca de ese vigésimo primer puesto que ostentó en agosto de 2023. Su rival en semifinales saldrá del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils.