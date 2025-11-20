Munar se impone a Lehecka e iguala la eliminatoria

Jaume Munar ha salido a pista con una determinación y una energía tremenda. No le ha pesado la presión, ni el hecho de haber perdido sus dos primeros partidos individuales en la Copa Davis, tampoco que nunca le hubiera ganado a Jiri Lehecka. El balear se ha sobresupuesto a todos esos condicionantes en contra y ha jugado un partido prácticamente perfecto.