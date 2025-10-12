Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lucía Cortez y Ane Mintegi posan con los trofeos. Federación Andaluza de Tenis

Torneo Nadia

Ane Mintegi se hace con la Copa Nadia y logra su tercer título del año

La guipuzcoana derrotó en la final a Lucía Cortez en dos sets (6-2, 6-1), con un nivel tenístico que no encontró oposición

DV

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:25

Comenta

Ane Mintegi parece empezar a recuperar su mejor nivel. Tras varias temporadas marcadas por las lesiones, la guipuzcoana ha conquistado este fin de semana la ... Copa Nadia, disputada en Sevilla, con una victoria contundente en dos sets (6-2, 6-1) sobre Lucía Cortez, y se ha hecho con su tercer título del año. La ganadora de dos torneos W35 esta temporada, desplegó desde el inicio un tenis de alto nivel al que Cortez trató de oponer resistencia, pero se vio superada por la intensidad y regularidad su rival, que apenas cometió errores. La de Idiazabal cedió solo tres juegos en una final que dominó de principio a fin sobre las pistas del CTT Blas Infante.

