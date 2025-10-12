Ane Mintegi se hace con la Copa Nadia y logra su tercer título del año

DV San Sebastián Domingo, 12 de octubre 2025

Ane Mintegi parece empezar a recuperar su mejor nivel. Tras varias temporadas marcadas por las lesiones, la guipuzcoana ha conquistado este fin de semana la ... Copa Nadia, disputada en Sevilla, con una victoria contundente en dos sets (6-2, 6-1) sobre Lucía Cortez, y se ha hecho con su tercer título del año. La ganadora de dos torneos W35 esta temporada, desplegó desde el inicio un tenis de alto nivel al que Cortez trató de oponer resistencia, pero se vio superada por la intensidad y regularidad su rival, que apenas cometió errores. La de Idiazabal cedió solo tres juegos en una final que dominó de principio a fin sobre las pistas del CTT Blas Infante.

Con la conquista del torneo sevillano, la campeona júnior de Wimbledon 2021 se convierte en la primera tenista española en ganar la Copa Nadia, los Internacionales Femeninos de Andalucía y el torneo de categoría ITF W35. El público sevillano ha disfrutó de una gran jornada de tenis, que consolidó a la Copa Nadia como una de las citas más destacadas del calendario internacional femenino. La organización, a cargo de la FAT y el CTT Blas Infante, volvió a demostrar un alto nivel logístico y deportivo, convirtiendo el evento en un auténtico escaparate del tenis andaluz.

