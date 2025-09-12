El Navarra Arena decide hoy los finalistas del Masters CaixaBank

El Masters CaixaBank conocerá esta noche (21.15 ETB-1) la identidad de los finalistas tras la disputa de dos semifinales de pronóstico incierto por ... la igualdad y la irregularidad que todas las parejas han mostrado a lo largo del campeonato. Quizás Altuna III-Imaz estén un paso por delante del resto porque durante el torneo han ganado a los otros tres semifinalistas y cuentan con la experiencia de haber disputado juntos las finales de 2022 y 2023. Sin embargo, la gastroenteritis vírica que sufrió el de Amezketa en la noche del lunes al martes y los problemas de manos de Imaz han sembrado alguna duda, pese a que Altuna III dejó claro el miércoles en Ordizia que hace falta algo más que un virus para tumbarle.

De eso son conscientes sus rivales. Jaka y Zabaleta lograron su clasificación por los pelos tras perder en la última jornada precisamente ante Altuna III, que ese día en Lekeitio jugó acompañado por Eskiroz. «La verdad es que hemos llegado justitos a esta semifinal», reconoce Zabaleta, campeón de este torneo el pasado año junto a Peña II y también en 2021. «En el último partido no lo hicimos muy bien y Altuna está ahora en un grandísimo momento», señala. «En los últimos partidos se le ve que está con muchísima chispa y juego».

No hay duda de que su plan pasará por «evitar a Altuna, que juegue lo mínimo posible. Y lo que juegue, que lo haga un poco forzado», comenta el zaguero de Etxarren.

Jaka, su compañero, señala que «suele ser difícil jugar contra Jokin. Tienes que aprovechar muy bien tus oportunidades, porque si no lo haces estás perdido».

El Navarra Arena, un frontón que agarra mucho y en el que pegarle a la pelota es sinónimo de éxito, puede ayudarles. «La verdad es que a Altuna yo creo que pocos frontones le van mal. En los partidos que ha jugado aquí siempre ha hecho grandes partidos», comenta Zabaleta.

Jaka, que ha disputado dos semifinales de este torneo, una de ellas con Zabaleta, reconoce que «tengo ganas de jugar mi primera final». Cree que el Navarra Arena es «un frontón que nos va» y aboga por no fijarse demasiado en su último enfrentamiento en Lekeitio. «Hay que pensar únicamente en este partido», dice. «Si estamos aquí es porque hemos hecho méritos para estarlo. Es verdad que hemos sido bastante irregulares en esa primera fase, pero estando aquí lo que queremos es dar nuestra mejor versión.

La incógnita Zabala

Antes de este partido Elordi y Albisu jugarán ante Zabala y Mariezkurrena II. Si nos atenemos a lo visto en el Masters CaixaBank, el favoritismo es claro para los segundos que en Sunbila el pasado 10 de agosto derrotaron con claridad a sus rivales de hoy por 22-8.

Sin embargo Elordi y Albisu están dando la sensación de ir de menos a más, si bien han llegado a semifinales después de ganar tanto a Artola-Martija como a Ezkurdia-Iztueta por 22-21.

La principal incógnita será ver el rendimiento de un Zabala que en la penúltima jornada dio muy malas sensaciones en el Beotibar pero que no obstante se rehizo en la última jornada en Legutio. Si las manos le responden y Mariezkurrena II está a su nivel actual, en un frontón que le va como anillo al dedo, deberían ser uno de los dos finalistas el domingo.