Altuna III y Jaka se verán hoy las caras en el Navarra Arena. J. Rodríguez
Pelota

El Navarra Arena decide hoy los finalistas del Masters CaixaBank

Elordi-Albisu se miden a Zabala-Mariezkurrena II y luego Altuna III-Imaz juegan ante Jaka-Zabaleta en dos duelos de pronóstico incierto

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:39

El Masters CaixaBank conocerá esta noche (21.15 ETB-1) la identidad de los finalistas tras la disputa de dos semifinales de pronóstico incierto por ... la igualdad y la irregularidad que todas las parejas han mostrado a lo largo del campeonato. Quizás Altuna III-Imaz estén un paso por delante del resto porque durante el torneo han ganado a los otros tres semifinalistas y cuentan con la experiencia de haber disputado juntos las finales de 2022 y 2023. Sin embargo, la gastroenteritis vírica que sufrió el de Amezketa en la noche del lunes al martes y los problemas de manos de Imaz han sembrado alguna duda, pese a que Altuna III dejó claro el miércoles en Ordizia que hace falta algo más que un virus para tumbarle.

