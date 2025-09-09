Los mejores puntistas de la temporada disputan la Final 4 de la Jai Alai League en el Carmelo Balda

El frontón Carmelo Balda de Donostia acogerá los días 15, 22 y 29 de este mes por primera vez la Final 4 de la Jai ... Alai League, torneo que se ha disputado durante once meses, con más de treinta torneos masculinos y nueve femeninos, que cierra la temporada y en el que participan los cuatro mejores delanteros y los cuatro mejores zagueros del ranking, así como las cuatro mejores delanteras y las cuatro mejores zagueras que por primera vez participan en este torneo. «Es un placer poder celebrar este torneo», señaló Fréderic Cadet, empresario de Jai Alai. «Esto es el resultado de mucho trabajo. Estamos orgullosos de ese trabajo que hicimos y que hoy hace que aquí estén los mejores pelotaris de todo el torneo dando una imagen positiva de este deporte que mejora día a día».

Las primeras semifinales, tanto de categoría masculina como femenina, se disputarán el lunes 15 de diciembre. En las mismas Arakistain y Frida, líderes del ránking, se enfrentarán a Sorozabal y Arai, cuartas clasificadas; mientras que en chicos Johan y Lekerika, segundos, se verán las caras con Urreisti y Basque, terceros.

Las segundas semifinales están programadas para el lunes 22 con el duelo en féminas entre Elaia y Maia, terceras en la clasificación, ante Maite y Maialen, segundas. Y en categoría masculina Erkiaga y Gorka, los líderes, jugarán frente a Barandika y Lopez, cuartos.

La final se jugará el lunes 29 de septiembre en el Carmelo Balda y tanto las semifinales como el partido definitivo se disputarán a la siete de la tarde con las cámaras de ETB en directo.