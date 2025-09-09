Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aritz Erkiaga ha finalizado como número uno del ránking de delanteros. EFE
Cesta Punta

Los mejores puntistas de la temporada disputan la Final 4 de la Jai Alai League en el Carmelo Balda

Las semifinales se jugarán los días 15 y 22 y la final está programada para el 29, tanto en categoría masculina como femenina

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:37

El frontón Carmelo Balda de Donostia acogerá los días 15, 22 y 29 de este mes por primera vez la Final 4 de la Jai ... Alai League, torneo que se ha disputado durante once meses, con más de treinta torneos masculinos y nueve femeninos, que cierra la temporada y en el que participan los cuatro mejores delanteros y los cuatro mejores zagueros del ranking, así como las cuatro mejores delanteras y las cuatro mejores zagueras que por primera vez participan en este torneo. «Es un placer poder celebrar este torneo», señaló Fréderic Cadet, empresario de Jai Alai. «Esto es el resultado de mucho trabajo. Estamos orgullosos de ese trabajo que hicimos y que hoy hace que aquí estén los mejores pelotaris de todo el torneo dando una imagen positiva de este deporte que mejora día a día».

