Han asistido a casi todas las finales de Jokin Altuna desde que se plantó en la del Cuatro y Medio Promoción en 2014, a los ... pocos meses de debutar. También han estado en semifinales o partidos con algo importante en juego. Solo causas de fuerza mayor y la pandemia les han impedido acompañar a su pelotari y vecino, al que han visto crecer en las calles de Amezketa. Antton Goñi (59), Joxemiel Ermina (56) y Luis Mari Elizalde (56 años) tienen listo el viaje a Bilbao.

– Luis Mari Elizalde: No pude ver el debut de Jokin con Aspe en Eibar. Era laborable y trabajaba aquel día.

– Antton Goñi: Yo sí estuve. Organizaron un autobús desde Amezketa.

– Joxemiel Ermina: Era un 24 de junio, San Juan.

– Elizalde: Ya le habíamos visto jugar antes en categorías inferiores. Formaba pareja con Irribarria en el club Zazpi Iturri. Desde chaval he seguido a los pelotaris de Amezketa. Me acuerdo de una final del Manomanista que disputó Tolosa en el Atano III. No sé exactamente cuál de las cuatro era. Estuve en la grada alta. Hacía un calor terrible.

– Ermina: Joxan ganó la txapela hace 36 años. Éramos jóvenes. Le dedicaron un homenaje tras el título. Creo que fue una comida.

– Goñi: Joxan tiene 70 años y jugó su primera final en 1986 después de remontar un 21-7 en la semifinal a Galarza III. Han pasado casi 40 años desde entonces.

– Elizalde: Después hubo más pelotaris profesionales en Amezketa. Mantuve una relación estrecha con Saralegi, a quien hice de chófer durante un tiempo.

– Goñi: También seguíamos a Haritz. Estuve en su debut. Por aquella época pasó a profesional Eneko Galarza. Los mejores resultados de Saralegi fueron en el Cuatro y Medio. Precisamente en sus últimas temporadas.

– Elizalde: Tuvo contra las cuerdas a Irujo en el Beotibar. Juan entró al vestuario cuando el reglamento no se lo permitía. Le enseñaron la tarjeta negra. Ekaitz quiso salir y no le dejaron. Ganaba 19-13, si no estoy equivocado. Luego vino la vuelta. Nunca sabremos si aquello pudo acabar de otra manera, pero sucedió así.

– Goñi: Y ahora gozamos con Jokin Altuna, de quien no esperábamos semejante rendimiento mano a mano en toda la cancha.

– Elizalde: Jokin Altuna ha recogido el testigo de aquellos y nos ha dado la oportunidad de seguir yendo al frontón. Vamos a sus partidos del Manomanista, del Cuatro y Medio y del Parejas, así como a semifinales y finales de los torneos de verano. Cada vez que es posible, vamos.

– Ermina: Hacemos plan cuando juega. Normalmente comemos en casa, vamos al partido, regresamos a Amezketa y cenamos.

– Elizalde: Pocas veces paramos a cenar en otro sitio.

– Ermina: Soy vecino de Jokin. Vivimos al lado.

– Goñi: Es de salir poco, txintxua.

– Elizalde: Tampoco es habitual que coincidamos en el frontón cuando juega. Es un pelotari que pasa mucho tiempo en el vestuario. Solo en ocasiones en las que hemos visto el tercer partido nos hemos encontrado con él a la salida.

– Ermina: Soy de los de ir con camiseta a las finales.

– Elizalde: Antton y yo, nunca.

– Goñi: He estado en todas las finales con público de Jokin salvo dos, la primera del Cuatro y Medio, contra Bengoetxea VI en Vitoria, y la del Manomanista que disputó contra Olaizola II en 2018, que coincidió con la comunión de mi hijo. Esas las vi en la tele.

– Elizalde: Me perdí una por el fallecimiento de mi padre, la del Parejas que ganó con Martija contra Laso e Imaz. Por cierto, Jokin se acordó de nosotros en las declaraciones.

– Ermina: Fallé a la del Parejas del año pasado contra Peio Etxeberria y Zabaleta. Las demás, todas.

– Goñi: Jokin nos da razones para seguirle en cualquiera de las tres competiciones por igual.

– Elizalde: Prefiero el Cuatro y Medio. Resulta más bonito de ver. Cuesta ver un buen partido mano a mano en toda la cancha. Ya veis lo que pasó en la semifinal contra Laso.

– Goñi: Uno de los dos rompe al contrario y adiós.

– Elizalde: Jokin se ha hecho físicamente. Habilidad nunca le ha faltado. De chaval era pequeño y dio un salto.

– Goñi: Con el paso de los años ha crecido en estatura y pegada.

– Elizalde: Cuando perdió contra Artola la final del Cuatro y Medio Promoción de 2014, Iñaki le superó a pelotazo limpio. Altuna venía de sufrir un neumotórax antes de fichar por Aspe.

– Ermina: Estaba aún por hacer.

– Goñi: Aquella tendencia en los duelos entre ambos cambió por completo después. De nuevo le toca Artola, alegiarra. Hay pique sano entre los dos pueblos. Nos conocemos todos.

– Elizalde: Así ocurría en el fútbol en nuestra juventud. Que nosotros somos mejores o a la inversa. También en la pelota.

– Goñi: Pero sin ningún tipo de odio entre nosotros. Por cierto, ya no dicen que sus pelotaris son mejores que los nuestros. Desayuno a diario en Alegia y muchos dicen que no hay nada que hacer contra Jokin. Les veo resignados.

– Elizalde: Hoy en día, además, los niños y las niñas de Amezketa van a la ikastola de Alegia a partir de una edad. En nuestra juventud era distinto. De Amezketa íbamos a Tolosa.

– Ermina: ¿Qué frontón te gusta más, Luis Mari?

– Elizalde: El Labrit por la cercanía. Es acogedor. Quizá le falta un poco de inclinación en las butacas de cancha para ver mejor. No me disgusta el ambiente, aunque a menudo se hace incómodo porque la gente no para de moverse por los pasillos y te impide seguir bien el partido.

– Goñi: Empiezas a hablar con el que tienes sentado a tu lado y te resulta imposible. No le oyes.

– Elizalde: El Astelena está muy bien.

– Goñi: En Eibar se ve de maravilla hasta desde el piso de arriba. Fui una vez con el aitona de Jokin, con Joxe, y me encantó.

– Ermina: El Astelena es uno de los frontones preferidos de Jokin. En realidad, ¿dónde juega mal? En ninguno.

– Elizalde: Para mí, lo mejor de Altuna es su insistencia. Aunque el contrario sea más grande y fuerte, no cede. Es como una hormiga.

– Goñi: Comparas su cuerpo con el de otros pelotaris y parece imposible. Su mentalidad pesa.

– Elizalde: Otros como Laso fuerzan más, obligan al cuerpo y eso provoca mayor desgaste.

– Ermina: En la semifinal contra Laso, Jokin puso lejos la pelota.

– Elizalde: Goza mucho. Mete bien la pelota en la mano. Hace todo con facilidad.

– Ermina: Ha reaccionado muy bien después de la derrota contra Larrazabal, que pegó mucho aquella tarde.

– Goñi: Estuvimos en Eibar. Altuna no estaba todavía a punto.

– Elizalde: Tengo la sensación de que en la parte final Jokin desistió, algo que no hace casi nunca. Le vi superado. Llegamos a Amezketa y estaba aquí. Le saludé y le dije en broma que nos había quitado las ganas de cenar. Sonrió. Una semana después estaba más animado. 'El campeonato empieza ahora', me soltó.

– Ermina: No perdí la fe en Altuna. Teníamos la experiencia del año pasado, que empezó con derrota ante Laso.

– Elizalde: Lo mismo frente a Peio Etxeberria en aquel Cuatro y Medio, en Bergara. Con Jokin siempre ves la puerta entreabierta.

– Goñi: Le veo fresco de pegada para la final ante un Artola más decidido a la hora de acabar el tanto. Potencial ha tenido siempre. Hoy en día los partidos no se pueden ganar solo a base de pegar.

– Elizalde: Antes, Iñaki daba un paso atrás. Ahora, no. También ha subido desde el cambio de botillero. Y observo que tiene complicidad con Arteaga, su preparador físico. Le mira a menudo. El principio será importante.

– Goñi: Ojo. Estábamos tranquilos antes de las finales ante Jaka y Elordi, y pasó lo que pasó.

– Elizalde: Lo veíamos ganado y... Inspira tanta confianza. Veía más accesible la final contra Jaka que la del domingo frente a Artola

– Goñi: También les ha pasado a otros, no solo a Jokin.

– Elizalde: Ya tenemos entradas para la final. Se las pedimos al propio Jokin para todos los partidos, sean donde sean. Las recogemos en taquilla, pagamos y listo. No me convence el tema de internet. Te cobran unos euros más de comisión y te puede suceder, como en el último Parejas, que compras la entrada por 35 euros para ver a Altuna IIIy Aranguren, suspenden los dos y juegan dos segundas en su lugar. Nosotros vamos al frontón a ver a Jokin.

– Ermina: Y si renuncias a las entradas, tienes que pagar un plus por la devolución. Creo que siete euros. Nuestro sistema nos permite anular la entrada sin comisión.

– Elizalde: Nosotros tenemos una carga añadida.

– Ermina: ¿Cuál?

– Elizalde: La entrada para el resto de los partidos vale 35 euros y para el de Altuna, 40, cinco más.

– Ermina: La semifinal entre Artola y Larrazabal costó 55 euros. La de Jokin y Laso, 60.

– Elizalde: Esta vez podía tener su explicación, pero nos pasa todas las semanas.

– Ermina: Como siga Jokin otros diez años a este nivel, nos arruina –bromea–.

– Goñi: Vamos felices al frontón.

– Ermina: Igual no es nuestro caso, pero cuando empezó a llegar a finales tenía amigos que estudiaban todavía.

– Goñi: El presupuesto se multiplica para los que tenemos hijos.

– Ermina: Hemos disfrutado con las victorias, pero también nos hemos llevado algún disgusto.

– Goñi: Fue una pena el día que se lesionó Xabi Tolosa en la liguilla de semifinales del Parejas. Primero los calambres en Vitoria y luego la rotura de fibras en Bilbao.

– Elizalde: Aunque ganó el título con Martija, es posible que el mejor Campeonato de Parejas de Altuna haya sido el que completó con un Tolosa que rindió muy bien. El propio Jokin tenía una motivación especial.

– Goñi: La semifinal del Atano III contra Laso ha sido uno de los mejores suyos en el Manomanista.

– Elizalde: Tampoco estuvo nada mal el que le ganó a Zabala. Lo vi perdido aquel día.

– Goñi: Tal y como jugó el riojano. Menuda arrancada... Yla mantuvo. Pero Jokin guarda algo en la reserva.

– Ermina: Tengo la sensación de que Altuna termina los partidos mejor que los demás.

– Elizalde: En eso se parece a Aimar. Goza, juega con cabeza, busca el punto débil del contrario, resiste... Vive para ello y está centrado. Se cuida una barbaridad. En el Arkaitzpe siempre hay algo reservado en el menú para Jokin.

– Ermina: Tal y como se prepara, le veo todavía más tiempo arriba.

– Elizalde: Me gusta chincharle y lo voy a hacer. Le faltan el gancho de Saralegi y soltarle más de zurda desde el txoko con el brazo extendido. Ekaitz marcaba el gancho como ningún otro.

– Goñi: Ya le pegó de izquierda de sotamano contra Laso.

– Elizalde: La pone atrás con altura, pero sin tanta velocidad como otros. También prefiere darle largo de gancho en lugar de ajustar a la chapa. Son detalles que se pueden aprender. Le vendrían bien.

– Ermina: No se le puede pedir todo.