Joseba Lezeta Alegia Martes, 27 de mayo 2025, 02:00

Alegia no es solo el pueblo de Iñaki Artola. Es tierra de botilleros. Las dos personas que se sentarán en la silla en la final del domingo en el Bizkaia, Iker Iriarte (40 años, guía turístico) y Gorka Altuna (27, profesor de euskera en Pamplona), son alegiarras, como Miguel Letamendia, hombre de confianza de Joxan Tolosa cuando el amezketarra conquistó la txapela en 1989.

– Iker Iriarte (I.I.): Se acerca la final y comienza a secárseme más de lo habitual la garganta. También me pasa a la hora de cantar bertsos. La tensión...

– Gorka Altuna (G.A.): Lo mismo. En los partidos hasta bebo agua del recipiente de Jokin.

– I.I.: ¿Recuerdas que fui tu irakasle en la escuela de bertsolaris? También venía Iñaki Artola.

– G.A.: Y de Aratz Irazustabarrena, pelotari aficionado. Yo tendría cerca de diez años.

– I.I.: Somos vecinos. Nacimos en tres números contiguos del barrio Larraitz: Iñaki, en el 19; tú, Gorka, en el 21; y yo, en el 23.

– G.A.: Nuestros balcones están pegados.

– I.I.: Y ahora botilleros. Como Miguel Letamendia con Joxan Tolosa. Era muy cercano a mi padre. Coincidían en el Café Letamendia. Uno de mis primeros recuerdos de niño es la retransmisión televisiva de las finales, con el ángelus, domingos por la mañana. A veces se iba la conexión. Gorka, no habías nacido aún.

– G.A.: Mi madre es prima de Tolosa. Su txapela la veía como una hazaña. Ahora, metidos en una final, no parece tanto.

– I.I.: Por fortuna, el mundo no se acaba con el Manomanista. Contaban como algo extraordinario que Miguel Letamendia se despojara de su jersey el día que Tolosa ganó la txapela.

– G.A.: Desconocía ese detalle.

– I.I.: Y la celebración en el Café Letamendia... Durante muchos años estuvo colgada en la pared una fotografía de la fiesta con unos 50 pelotazales.

– G.A.: Tuvieron muchos días para celebraciones porque dicen que Joxan estuvo seis meses parado por el callo después de la final. Una celebración a la semana...

– I.I.: Los alegiarras no sabemos más de pelota que en otros pueblos. No es casualidad. sin embargo, la aparición en la comarca de un grupo importante de pelotaris de élite. Se debe al trabajo y al esfuerzo de muchos voluntarios en los clubes y en las escuelas de pelota.

– G.A.: La tensión siempre está presente en la silla. Escuché comentar a entendidos que contra Laso ya estaba ganada la semifinal en el 5-0. Yo no lo veía así ni con 15-0. Y el pelotari, menos.

– I.I.: Te entiendo. El miedo a que saque otra pelota, las tacadas... No lo ves claro hasta el final. Lloré en el 22. Muchos artolazales y me atrevo a decir que numerosos altunazales sintieron emoción y alegría.

– G.A.: Esta vez jugarán con público. En 2021 estaban en vigor las restricciones por el Covid y la final iba a ser a puerta cerrada. Detalle muy importante.

– I.I.: La semifinal y la eliminatoria de cuartos de final de 2021 las vi en casa y solo. No puedes hacer ningún comentario con nadie, cuando falla tu pelotari sueltas algún juramento... En el frontón te sientes parte del juego.

– G.A.: Antes, la mayoría de los botilleros eran mayores. Aseguran que Tolosa iba con Letamendia al frontón de Altzo a entrenarse. Hacía falta que la persona en cuestión dispusiera de tiempo libre para ti y que te lo dedicara durante un par de meses. Hoy en día, las empresas tienen técnicos propios y el papel del botillero ha cambiado desde ese punto de vista. Muchos manistas optan ahora por compañeros de entrenamiento o amigos. Por lo tanto, jóvenes. Antes se primaba la experiencia, la madurez.

– I.I.: Todavía existe un círculo de confianza del pelotari, al margen de la empresa o del grupo de entrenamiento. Al menos en el caso de Iñaki. El grupo con el que cenas después del partido o aquellos con los que conversas de pelota. Es básico que el pelotari sepa que existe confianza suficiente.

– G.A.: Observo una diferencia entre los dos finalistas. Jokin es una estrella y siempre ha estado arropado dentro de Aspe, algo que le ha faltado a Iñaki en Baiko, sobre todo cuando las cosas no le han rodado bien. Si Artola juega la final este domingo no es gracias a que su empresa le haya apoyado. Lo ha conseguido por sí mismo. ¿Cuánto menos nivel que ahora tenía Iñaki hace dos años? Le ponían partidos de Segunda. Ha tenido que demostrar más que los demás. Se le ha cuestionado hasta ser el cuarto delantero de la empresa.

– I.I.: No sé distinguir si porque en realidad es así o porque veo con buenos ojos a Iñaki. Tengo la sensación de que se le han puesto más peros que a otros. Tampoco me ha gustado la definición de final anticipada del Altuna-Laso. Entonces, ¿estamos ante la final de 2025 o es la final pendiente de 2021? Cuidado. Me parece una falta de respeto hacia Larrazabal.

– G.A.: ¿Qué más tenía que demostrar Iker?

– I.I.: Que hubieran entregado la txapela en el Atano III tras el Altuna-Laso. Nadie hablaba de final anticipada cuando Artola jugó contra Altuna la semifinal del año pasado. La influencia de la televisión y de los medios de comunicación en el pelotazale es enorme. Leí a un experto expelotari que el Artola-Larrazabal había sido 'el peor partido del Manomanista'.

– G.A.: La misma persona que escribió ese artículo y comentó el encuentro en ETB señaló que el entorno perjudica mucho a Artola. Se subestima a algunos pelotaris. Ha llegado a dos finales este año y merece un respeto. He visto peores partidos que el Larrazabal-Artola. Más de uno.

– I.I.: ¿Las charlas con los pupilos? No pasa de la división de opiniones. El pelotari tiene razón casi siempre. A veces te parece que sería mejor cambiar de pelota o que debería insistir en algo, pero ellos saben mejor que tú lo que les conviene.

– G.A.: El pelotari suele estar a mil por hora, con la adrenalina a tope, y no puedes enfadarte porque te haya hecho un mal gesto en un momento dado. No me he enfadado nunca con Jokin.

– I.I.: Llevar el micrófono de la televisión condiciona. En el momento, te olvidas de que lo llevas puesto. Pero cuando repasas los partidos anteriores, te escuchas y queda grabado en tu subconsciente. El micrófono, no sé si para bien o para mal, nos ha llevado a ser políticamente más correctos y a perder parte de la intimidad entre el pelotari y el botillero. Un ejemplo. Imagina que a un pelotari le duele la mano y decide que es mejor arriesgar. Hoy en día, el pelotari no se lo comunica al botillero porque no quiere dar pistas al rival de la semana siguiente.

– G.A.: Te voy a decir más. Con la tecnología de hoy en día, esa información puede llegar al contrario durante el propio partido.

– I.I.: Y reconozco que me gusta escuchar a otros botilleros. Aprendo mucho. Es la cara positiva de la misma moneda.

– G.A.: Es bonito para verlo desde fuera. Enriquece el producto televisivo. Lo que no me parece bien es que nadie nos haya preguntado si queremos llevar el micrófono.

– I.I.: ¿Acompañas a Jokin en el automóvil? Yo sí y voy a gusto en el viaje. Con Iñaki converso de Elon Musk, del Papa, del último libro que hemos leído... Pero llegas al frontón dos horas antes del festival y la espera se hace larga.

– G.A.: El año pasado me pilló con un máster y llevaba el ordenador al frontón para hacer trabajos. Ahora estoy preparando unas oposiciones e iré a la final con el portátil. Ya encontraré una esquina donde ponerme.

– I.I.: En Pamplona o en Donostia me ha sucedido ir a tomar un café antes del partido y encontrarme con la cuadrilla. Te sientes en otra galaxia.

– G.A.: Con Jokin no hablo del partido durante el viaje. Lo que sí me gusta es acompañarle durante los veinticinco minutos del calentamiento para recordarle tres o cuatro detalles.

– I.I.: Por cierto, veo mayor tranquilidad en Alegia que antes de la final del Parejas. Entradas, autobuses, fiesta, cena, llamadas... Ahora sabemos qué es una final.

– G.A.: La primera semana suele ser más tranquila y la temperatura sube en la segunda. Si alguien se queja en la elección de material, se mueve el cotarro. El pelotari puede calentar la final. No diría que las finales se hayan convertido en costumbre en el caso de Altuna, pero te habitúas. La final de Parejas de Iñaki me devolvió a las primeras de Jokin. Pancartas, ambiente... Te ayuda a valorar lo que supone una final.

– I.I.: La coletilla de la gente en la primera de Artola era que 'igual lo vivimos una sola vez'. Y estaban dispuestos a pagar lo que sea. Han pasado dos meses y estamos en la segunda.

– G.A.: ¿Cómo saldrá el partido? Los precedentes son favorables a Jokin y tendrán peso en la final. Si ha ganado hasta ahora, será por algo. Lo que no acierto a descifrar es si eso le beneficiará o le perjudicará. Muchas veces oímos esa chorrada de que le tiene comido el coco. Pienso que Jokin no caerá en el error de pensar así. Si Iñaki se adelanta 0-5, puede venirse arriba. O al revés si ocurre a la inversa.

– I.I.: Depende de la lectura que hagas de anteriores enfrentamientos. Puede ser positivo si sirve de estímulo para preparar la final. Jokin sabe cómo ganar a Iñaki. También Iñaki sabe cómo, pero no ha conseguido ejecutarlo. Quizá sea la primera vez. Quiero mucho a Gorka, pero a partir de la noche del 1 de junio.

– G.A.: Como debe ser. Cercanos pero contrarios.