Altuna III afirma que «el material no ganará la final»

Jokin Altuna e Iñaki Artola han elegido el material para la final del Manomanista con absoluta normalidad y sin queja alguna este miércoles en el Bizkaia de Bilbao. «Bueno», ha señalado el defensor de la txapela. «Las cuatro bastante parecidas, para jugar», ha añadido el alegiarra.

«No creo que el material gane la final», apunta Altuna III, quien ha relatado así su proceso de elección. «Había ocho pelotas. He descartado cuatro rápido. Tres me entraban bien en la mano y he tenido dudas para quedarme con dos de esas tres». Pesan 104.5 gramos (número 1) y 105 (2).

Apenas hay diferencia desde ese punto de vista con las preferidas por Artola, quien al contrario que Altuna ha evaluado el lote sin tacos y confiado en la precisión de su intendente, José Ángel Balanza 'Gorostiza', a la hora de lanzar las pelotas al frontis. Han marcado en la báscula 104.7 gramos (número 3) y 105.1 (4).

El alegiarra, instalado en Andoain estos días tras el reciente nacimiento de su primera hija, ha completado un entrenamiento previa a la elección con la ayuda de Aimar Olaizola, director deportivo de Baiko. Altuna III pasó por el Bizkaia el pasado domingo con Exposito de sparring, y tiene pendiente una nueva sesión este jueves en el Atano III, convertido en su base de operaciones. Le dirigirá Jokin Etxaniz, responsable técnico en las filas de Aspe.