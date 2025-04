Beñat Senar: «En el mano a mano suele haber muchas diferencias y me veo con opciones de ganar»

Beñat Senar es junto a Iker Larrazabal uno de los debutantes en la presente edición del Manomanista y uno de los cinco pelotaris guipuzcoanos ... en liza. El delantero ataundarra logró su billete tras derrotar en la previa de Baiko a Agirre por 22-20 en el Beotibar de Tolosa tras un partido en el que fue de menos a más tras ir perdiendo por 13-4. Su estreno será el sábado en el frontón Bizkaia ante Elordi. Palabras mayores. Senar no se arruga y anuncia batalla.

«Aitor es un contrario muy duro, un pelotari que ya ha sido campeón del Manomanista. Pero tenía claro desde el principio que todos los partidos que pueda jugar en este campeonato iban a ser difíciles para mí y lo afronto con ganas y con ganas de hacer un buen partido», recalca.

Cuando alguien debuta en una competición tan exigente puede afrontar su partido de dos maneras: con la intención de dar guerra o con el convencimiento de ser capaz de superar el desafío: «Yo afronto el partido sabiendo que puedo pasar. Al final, en el mano a mano depende mucho del día que tenga cada uno: de acertar con el saque, de acertar terminando el tanto... Mano a mano es una especialidad en la que suelen darse partidos en los que hay muchas diferencias y por ese lado me veo con opciones de poder ganar», explica con confianza. «Jugaré este Manomanista con la intención de dar mi mejor nivel y para ello voy a trabajar lo mejor posible esta semana y a ver si el sábado tengo un buen día», añade.

Trayectoria «Sabía que estaba haciendo un buen año y que tenía posibilidades de poder entrar en el campeonato»

El ataundarra asegura llegar a este campeonato «con buenas sensaciones» porque «para mí ya es un premio estar aquí con todas estas figuras». Gran parte de esa confianza la ganó en aquella eliminatoria previa ante Agirre tanto por el triunfo como por la forma en la que se produjo: «La previa no arrancó muy bien para mí», comienza exponiendo. «El partido se me puso muy cuesta arriba desde el principio, pero supe darle la vuelta y por esa parte me quedé muy a gusto conmigo mismo porque demostré saber estar en la cancha incluso en los momentos más difíciles y conseguí llegar a 22. La verdad es que esa victoria me ha dado mucha confianza de cara a este sábado».

Dudas tras el Parejas

Esa confianza ha ido creciendo en estos últimos días, aunque antes hubo un momento en el que Senar no las tuvo todas consigo. Su eliminación del Parejas Serie B en la liguilla de semifinales tras acariciar la final le hizo temer por la posibilidad de verse fuera de la lucha por lograr una de las plazas en el presente Manomanista. «Sabía que estaba haciendo un buen año y que tenía posibilidades de poder entrar en el campeonato, pero al quedarme fuera del Parejas Serie B me entraron más dudas», reconoce. «Sin embargo la empresa, nada más quedarme fuera, me comunicó que jugaría la previa y le estoy agradecido. Justo, justo, pero al final he aprovechado esa oportunidad que me dieron y estoy en el Manomanista. Ahora a ver si hago un buen partido».

El escenario «El frontón Bizkaia no es un frontón que me guste demasiado pero hay que jugar en todos los lados»

Senar estudió Ingeniería Mecánica en Goierri, en Ordizia, y después de unos meses trabajando en Ampo, ahora lo hace en la empresa Euler de Zaldibia. ¿Problemas para compaginar su actividad laboral con entrenamientos y partidos?: «No, no tengo ningún problema para poder realizar mis entrenamientos ni para jugar porque la empresa me ofrece una flexibilidad absoluta y voy cuando me viene bien. Además trabajo tres horas. La verdad es que por ese lado no tengo ningún problema».

De hecho, esta semana tiene previsto realizar alguna sesión exigente en el frontón Bizkaia, escenario de su debut el sábado, para intentar adaptarse a un recinto en el que ha jugado una sola vez y del que no guarda muy buenos recuerdos, no en vano allí jugó y perdió en la liguilla de semifinales del Manomanista Serie B de 2024 ante Agirre por un claro 22-6. «El frontón Bizkaia no es un frontón que me guste demasiado pero hay que jugar en todos los lados», señala con cierta resignación. «Ahora ha tocado en Bilbao e intentaré meter algún entrenamiento para preparar el saque y esas cosas».