El vendaval de Altzo sopla fuerte en el Atano III

Todos los pelotazales hablaban de Harkaitz Murua a la salida del Atano III, sede de la primera jornada de semifinales del Torneo Bankoa ABANCA- ... DV. Y todos dedicaban elogios al altzotarra de 18 años, en quien comienzan a ver alguien importante para el futuro. Tendrá la oportunidad de volver a demostrarlo en la final de promesas del sábado 27 en Zumarraga, donde tiene asegurada plaza desde ayer.

La cadena de murmullos comienza en la cortada de derecha que le vale el 1-0. Y no se detiene. Dos paredes de zurda en respuesta a un gancho de Nazabal (2-0). No acaban con ese remate las del mismo dibujo. En el 3-0 caza otra dos paredes de izquierda, pero de sotamano y con idéntico desenlace. El 4-0 llega a través de una dejada de zurda desde el txoko hacia el ancho con el sello del mismísimo Altuna III.

Cuatro remates para saciar el paladar más exigente. Pero hay más. Dejadas, ganchos, paradas al txoko, sotamanos con las dos manos, dos o tres besagain espléndidos, voleas, saques convertidos en verdaderas cuchilladas, como el del 8-0. Todo a una velocidad inasumible para dos rivales, Indistintamente con las dos manos. A Igor Nazabal (Betelu, 17 años) y Jon Patxi Okiñena (Etxaleku, 18) no les queda más remedio que resguardarse y esperar a que amaine el temporal de media hora procedente de Altzo y de nombre 22-3.

Julen Salaberria (Goizueta, 17) no se limitó a disfrutar con la exhibición de su compañero. Aprovechó pelota servida para castigar con la derecha, buscó altura, mantuvo a raya a Okiñena y la única pelota que no metió bien en la mano se convirtió en la escapada sobre la chapa del 5-0.

Nazabal, desbordado por el ritimo y el acierto de Murua, apenas dejó un par de detalles de la clase que atesora. Otra vez será.

Destaca Cuairan, pero pierde

En categoría sénior, Eñaut Lizeaga (Astigarraga, 21) y Aingeru Bernaola (Mañaria, 21) sacaron adelante una semifinal más apretada que dura ante Joanes Cestau (Aduna, 19) y Javi Cuairan (Cortes, 24), el mejor. No le bastó al zaguero campeón del año pasado jugar muy bien para vencer, ya que cayeron 17-22.

Cestau y Cuairan se adelantaron 5-0 y 7-3. Fallaba Bernaola más de lo habitual en alguien tan seguro. Recuperó el tono habitual con el paso de los minutos y su figura creció mientras Lizeaga enredaba al delantero rival, fallón en exceso. Los tantos eran cortos, para alegría del de Astigarraga, autor de una volea larga portentosa en el 11-15.

Con 14-20, Cestau cedió por fin el protagonismo a Cuairan, al mando en la zaga en cuanto el peloteo se alargaba. Se acercaron los colorados a tres tantos, 17-20. Cortó la reacción Lizeaga con una volea de zurda al txoko tras devoluciones complicadas de Bernaola, que suspende hoy en Tolosa con la derecha tocada.

Dentro del cuatro y medio. Laia Salsamendi (Etxauri, 19) es finalistas tras hacer gala de posturas preciosas y clarividencia a la hora de mover la pelota ante Aizane Ibarrola (Pamplona, 17), quien cojeó de la pierna derecha en los últimos tantos.