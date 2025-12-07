Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Harkaitz Murua, a punto de ejecutar una jugada ante Igor Nazabal, en el Atano III. ARIZMENDI
Torneo Bankoa ABANCA-DV

El vendaval de Altzo sopla fuerte en el Atano III

Murua da una exhibición para meterse con Julen Salaberria en las finales, a las que también acceden Eñaut Lizeaga-Bernaola y Laia Salsamendi

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Todos los pelotazales hablaban de Harkaitz Murua a la salida del Atano III, sede de la primera jornada de semifinales del Torneo Bankoa ABANCA- ... DV. Y todos dedicaban elogios al altzotarra de 18 años, en quien comienzan a ver alguien importante para el futuro. Tendrá la oportunidad de volver a demostrarlo en la final de promesas del sábado 27 en Zumarraga, donde tiene asegurada plaza desde ayer.

