Beroz y Castro mantuvieron un bonito duelo en promesas. Gorka Estrada

Pierden los dos zagueros que llegan al rebote en Villabona

Ibarluzea-Balerdi en categoría sénior y Perurena-Castro en promesas avanzan a octavos de final

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:13

Pegar rebotes no es sinónimo de victoria. Mikel Leonet (Oiartzun, 2006) alcanzó la pared de atrás en el 3-2 antes de que la pelota ... diera el segundo bote este viernes en el frontón de Villabona y hubiera llegado otro par de veces de no mediar la excelente defensa de Asier Balerdi (Aiegi, 2004). En el duelo de promesas, Aimar Beroz (Andoain, 2008) enganchó otro gran derechazo en el 3-3. Sin embargo, uno y otro salieron derrotados de la cita valedera para la primera ronda del Torneo Bankoa ABANCA-DV.

