Pierden los dos zagueros que llegan al rebote en Villabona

Pegar rebotes no es sinónimo de victoria. Mikel Leonet (Oiartzun, 2006) alcanzó la pared de atrás en el 3-2 antes de que la pelota ... diera el segundo bote este viernes en el frontón de Villabona y hubiera llegado otro par de veces de no mediar la excelente defensa de Asier Balerdi (Aiegi, 2004). En el duelo de promesas, Aimar Beroz (Andoain, 2008) enganchó otro gran derechazo en el 3-3. Sin embargo, uno y otro salieron derrotados de la cita valedera para la primera ronda del Torneo Bankoa ABANCA-DV.

La capacidad para cargar el juego atrás y la efectividad con el saque de Oier Ibarluzea (Urretxu, 2006) junto a la solidez de su compañero, Balerdi, bastaron para doblegar a Xabier Apaolaza (Hernani, 2003) y un Leonet fresco con las dos manos al inicio pero sin derecha a partir de que la eliminatoria cruzó su ecuador. El oiartzuarra carga con ese debe y es una lástima porque la pelota sale con gas de sus dos costados. Sería un pelotari a seguir de cerca si solucionara ese problema y adquiriera la continuidad que de momento le falta.

Ibarluzea-Asier Balerdi 22 - 16 Apaolaza-Leonet Tiempo de juego 45 minutos.

Pelotazos a buena 331

Tantos de saque Ibarluzea, 7. Apaolaza, 3.

Faltas de saque Ibarluzea, 0. Apaolaza, 0.

Tantos en juego Ibarluzea, 6. Balerdi, 1. Apaolaza, 6. Leonet, 3.

Tantos perdidos Ibarluzea, 1. Balerdi, 3. Apaolaza, 5. Leonet, 3.

Marcador 1-0, 1-1, 3-1, 3-2, 8-2, 8-4, 12-4, 12-9, 13-9, 13-10, 15-10, 15-11, 18-11, 18-13, 20-13, 20-15, 21-15, 21-16 y 22-16.

El saque –terminó con siete tantos directos– ayudó a Ibarluzea a abrir brecha en el electrónico. Llevaba ya cuatro tantos en ese apartado para el 8-2, A su espalda, Balerdi frenaba las acometidas de Leonet.

Se rehicieron los azules 12-9 con una reacción que no pasó de ahí. La derecha de Leonet ya no era la misma. Apaolaza, irregular con la volea, carece de pegada para equlibrar el peloteo. Ibarluzea, serio de principio a fin, y Asier Balerdi jugarán en octavos contra Ekhi Irribarria y Julen Sotil el viernes 31 en Leitza.

Destaca Hodei Castro

Sin necesidad de llegar al rebote, Hodei Castro (Ibarra, 2007) despuntó en la victoria al lado de otro ibartarra, Aitor Perurena (2008) frente a Janitz Sagastibeltza (Leitza, 2007) y Beroz, mejor y más seguro en la segunda parte que en la primera.

Sagastibeltza-Beroz 14 - 22 Perurena-Castro Tiempo de juego 53 minutos

Pelotazos a buena 453

Tantos de saque Sagastibeltza, 1. Perurena, 1.

Faltas de saque Sagastibeltza, 0. Perurena, 0.

Tantos en juego Sagastibeltza, 3. Beroz, 2. Perurena, 4. Castro, 2.

Tantos perdidos Sagastibeltza, 10. Beroz, 5. Perurena, 1. Castro, 7.

Marcador 1-0, 1-1, 2-1, 2-3, 5-3, 5-8, 6-8, 6-10, 7-10, 7-12, 9-12, 9-13, 12-13, 12-19, 14-19 y 14-22.

Incidencias cerca de 250 pelotazales en el frontón de Villabona, entre ellos Martxel Iztueta. Edi Martín, directora de la oficina de Lasarte-Oria, representó a Bankoa ABANCA.

Hijo de un exfutbolista del Sanse, Castro extendió la pelota con las dos manos y cargó con el mayor peso de la pareja. Aguantó peloteos largos, demostró soltura con las dos manos e incluso se atrevió con la cortada de derecha, como en la preciosa del 2-3.

Los numerosos errores de Sagastibeltza condicionaron el encuentro. El leitzarra, nieto de Bengoetxea IV, no corrigió sobre la marcha e insistió en jugársela cuando parecía prudente insistir atrás por si el cansancio hacía mella en el zaguero rival. Hasta Perurena, ayudado por la ventaja, se atrevió al final con los remates. También ellos estarán en Leitza.