Lekunberri, plaza con sabor a pelota

Lekunberri tiene a punto su frontón para acoger este viernes la segunda jornada de la primera ronda del Torneo Bankoa ABANCA-DV. La presencia del ... zaguero Oier Garaño (Lekunberri, 2005) en la eliminatoria de categoría sénior da color local a las combinaciones. Forma pareja con el ya baqueteado en estas lides Oier Hormaetxe (Lezama, 2002) para enfrentarse a Ibon Ibarra (Eibar, 2006) y Xhoe Lazkoz (Urtasun, 2003).

Pondrá en marcha el festival a las 19.00 horas el partido de promesas que los navarros Pablo Aldaz (Auza, 2008) y Xuban Telletxea (Leitza, 2008) disputan contra los guipuzcoanos Enaitz Landa (Zegama, 2008) y Aitor Karrera (Berrobi, 2007). Entra Landa en sustitución del hernaniarra Ekhi Oses, quien ha renunciado por un mal de manos.

Lekunberri está ubicada en el centro del valle de Larraun, en una comarca cien por cien pelotazale. De Baraibar han salido los Galarza. Las raíces paternas de Martija se hunden en esas tierras. De Uitzi son Soroa III y os remontistas Azpiroz y Martirena, amigos de Aldabe, naturales de la propia Lekunberri.

Las buenas actuaciones de Ibarra el año pasado en promesas, con dos victorias y la clasificación para semifinales junto a Eñaut Moto, han empujado a los organizadores del club de Soraluze a darle una oportunidad entre los mayores. Imprime velocidad a la pelota y es valiente a la hora del remate, aunque a veces roza la temeridad. Eibartarra, no abundan en las últimas décadas los manistas de cierto nivel en la ciudad de la catedral de esta modalidad, el Astelena.

Xhoe Lazkoz debe dar a Ibarra un punto de sosiego. Después de estar un tiempo alejado de las carteleras al encontrarse de Erasmus en Argentina, el de Urtasun vuelve a hacer gala de su capacidad de cubrir cancha, de colocación y de facilidad para aprovechar el frontis con la derecha.

Enfrente tienen a Hormaetxe, garantía en esta categoría gracias a su saber estar. Es pelotari y posee experiencia a este nivel. Garaño debe ayudarle y mostrar la progresión apuntada. Juega en casa, arma de doble filo.

Los cuatro pelotaris de promesas debutan en el Torneo. El programa promete un tú a tú animado cerca del frontis gracias a las características de ambos delanteros. Aldaz, natural de Auza –pueblo de la comarca de Ultzama donde también nació el exprofesional Begino– es técnico, aunque le falta fuerza. Landa, actualmente en el Tolosa tras crecer en el Lapke de Lazkao, maneja con gusto la zurda. Ser compañero de club de su zaguero, Karrera, puede aportarle confianza.

Xuban Telletxea, rocoso, llega desde Leitza, donde la escuela de pelota trata de recuperar el protagonismo que sus manistas tuvieron al máximo nivel hace poco con la consecución de varios títulos, entre ellos dos txapelas del Manomanista de Oinatz Bengoetxea y una de Abel Barriola. Enfrente tendrá a un Karrera con cuerpo y posturas de zaguero.

Antton Apezetxea, lesionado

El Torneo Bankoa ABANCA-DV ha recibido la notificación de la renuncia de Antton Apezetxea a participar por una lesión que le tendrá tiempo alejado de las canchas. El zaguero de Goizueta tiene dañada la cola del astrágalo, en el talón de uno de sus dos pies, además de un edema óseo. Iba a entrar en liza en octavos de final, el 24 de octubre en Soraluze, con Oihan Etxeberria de compañero. Su recambio saldrá casi con toda seguridad entre los cuatro zagueros sénior eliminados en primera ronda. Será el mejor a juicio de los organizadores.