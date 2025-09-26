Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xhoe Lazkoz, en una edición anterior del Torneo Bankoa ABANCA-DV. Arizmendi
Pelota - Torneo Bankoa ABANCA-DV

Lekunberri, plaza con sabor a pelota

El zaguero local Garaño interviene en el partido de promesas con Hormaetxe frente a Ibarra y Xhoe Lazkoz, este viernes a las 19.00 horas

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:48

Lekunberri tiene a punto su frontón para acoger este viernes la segunda jornada de la primera ronda del Torneo Bankoa ABANCA-DV. La presencia del ... zaguero Oier Garaño (Lekunberri, 2005) en la eliminatoria de categoría sénior da color local a las combinaciones. Forma pareja con el ya baqueteado en estas lides Oier Hormaetxe (Lezama, 2002) para enfrentarse a Ibon Ibarra (Eibar, 2006) y Xhoe Lazkoz (Urtasun, 2003).

