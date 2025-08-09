Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 9 de agosto 2025, 00:31 | Actualizado 00:42h. Comenta Compartir

Iker Larrazabal, designado mejor pelotari del torneo, y Jon Mariezkurrena, el manista más destacado de la final, se han proclamado por primera vez campeones de La Blanca tras apabullar 7-22 a Jokin Altuna y Beñat Rezusta en la final disputada en el Ogueta de Vitoria ante 1.487 espectadores. La mayor pegada de los vencedores y una pelota voladora han condicionado un partido deslucido en el que la pareja de Baiko ha cargado el juego atrás.

Jokin Altuna, concluido el encuentro, ha calificado el material de la final como «vergonzoso. Con esta pelota se puede jugar un partido de remonte individual en Galarreta». También ha admitido la superioridad de los rivales. El campeón manomanista ha extendido sus críticas a las pelotas que está encontrando la mayor parte del verano. «No es la primera vez que ocurre y algo estamos haciendo mal. Me parece grave, hay que hacer algo».

Larrazabal y Mariezkurrena han aprovechado a la perfección las características del cestaño para someter a Rezusta y evitar que el amezketarra entrara en contacto con la pelota desde zonas mínimamente apropiadas para crear dificultades a los contrarios. El zaguero de Berriozar ha llegado con suma facilidadl al rebote.

Además, Rezusta no ha sido el zaguero sólido de otras veces y ha fallado mucha más pelota de lo habitual, incluidas tres devoluciones defectuosas de saques de Larrazabal.

Tiempo de juego: 51 minutos y 30 segundos.

Pelotazos a buena: 431.

Tantos de saque: Altuna III, 0. Larrazabal, 3.

Faltas de saque: Altuna III, 0. Larrazabal, 0.

Tantos hechos: Altuna III, 2. Rezusta, 1. Larrazabal, 6. Mariezkurrena II, 5.

Tantos perdidos: Altuna III, 4. Rezusta, 5. Larrazabal, 2. Mariezkurrena II, 2.

Marcador (primera cifra para Altuna III y Rezusta): 0-5, 1-5, 1-10, 2-10, 2-11, 7-11 y 7-22.

Momios de salida: 100 a 70 a favor de Altuna III y Rezusta. 60 a 100 por abajo.

Incidencias: muy buena entrada en el Ogueta de Vitoria para el cierre de la feria de La Blanca. 1.487 espectadores.