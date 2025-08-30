Imanol Ansa: «Prefiero ser constante que lograr seis tantos de saque y dejar seis a placer»

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Asiduos de Galarreta catalogan el partido de la tarde de este sábado como final anticipada del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte. Seguro que Azpiroz y Juanenea no piensan lo mismo. Ansa II y Barrenetxea IV se presentan con cuatro puntos cada uno al frente de la clasificación a un duelo decisivo de la liguilla. El ganador quedará a un paso de la final. Imanol Ansa, defensor de la txapela, llega a la cita en forma y consciente de que el exceso de confianza es traicionero.

– Viene de ganar con un marcador amplio a Azpiroz en su estreno en el torneo. ¿Extrajo conclusiones?

– Pocas. Los partidos que se rompen de esa manera tienen difícil lectura. Pillé de sorpresa a Azpiroz, que después ya jugó mejor contra Juanenea. Seguro que irá a más. Veo a Endika Barrenetxea mejor que a Azpiroz y este choque de la segunda jornada me servirá para comprobar cómo estoy de verdad.

– Ha tenido un paréntesis de tres semanas entre el primer compromiso y el segundo. ¿Cómo ha afrontado ese parón?

– Cuando nos presentaron el calendario vi que era posible esa situación, que podía tocarnos a alguno. Al principio creía que serían dos semanas. Es imposible aguantar tres semanas a tope. Soy un pelotari que se machaca a lo largo de todo el año y ahora hago mantenimiento. Mi planteamiento ha sido una primera semana de entrenamiento por parejas, la segunda dedicada más específica para el Individual con un partido de parejas el sábado y la tercera centrada más en el aspecto técnico con el fin de llegar fresco al encuentro. Creo que tengo cogida la dinámica de la competición.

– Saque y resto volverán a ser claves. Eso no es un secreto.

– Siempre es así en el Individual. En el Azpiroz-Juanenea vimos que no se rompieron el uno al otro, por lo que pelotearon más. No me considero un sacador. Lo hago bien, pero no como para conseguir once o doce tantos directos en cada partido. Desde ese punto de vista, Barrenetxea condiciona los partidos si tiene un buen día con el saque. El restador tiene que decidir entre darle a la pelota antes o después de que toque la pared izquierda. Pero en los saques de Endika la pelota trae tal velocidad que el ojo humano no llega a distinguir si te dará tiempo a llegar antes que entre en la pared. Asumo que puede meterme quince tantos. Eso no debe ser motivo de desesperación y tengo que esperar mi momento.

– A veces el segundo pelotazo es tan importante como el saque.

–Prefiero ser constante que lograr seis tantos directos con el saque y dejar seis restos a placer. Es muy distinto tener un segundo pelotazo bueno a la altura del cuadro seis que recurrir al botecorrido o verte en apuros porque te mandan la pelota atrás. Ser un verdadero especialista en el saque conlleva constancia, no tener altibajos.

– ¿Cómo está de juego?

– Me veo fresco. Esta semana he sufrido algún problemilla. Noté pequeñas molestias en el entrenamiento del martes y preferí ser cauto. Nada relevante. Todos los remontistas tenemos nuestras cosas. Si no es esto, aquello.

– Por cierto, la empresa ha instaurado en la liguilla de este año el sorteo previo del material.

– El de esta semana es el primero para mí porque lo pusieron después del encuentro que disputé contra Azpiroz. El martes coincidimos el intendente Kike Elizalde, Barrenetxea y yo en Galarreta, y el sorteo está hecho. Le tocó elegir a Endika. Había tres lotes y optó por uno de ellos. No se pueden botar las pelotas en ese momento para probarlas. Ha llegado un punto en el que el material no me quita el sueño. Hoy en día hago yo daño con pelotas que en su momento consideraba malas para mí.

– Sigue con Julen Loitegi de botillero.

– Somos amigos y también mantenemos una relación estrecha fuera del frontón. Esta semana cenó un día en mi casa. El primer año que gané la txapela también fue el primero en el que me hizo de botillero.

El festival de Galarreta adelanta su inicio a las tres y cuarto de la tarde La empresa Oriamendi modifica la hora de inicio del festival del sábado empujada por las necesidades televisivas de ETB1, que emite en directo los dos primeros partidos del cartel. Empiezan a las tres y cuarto de la tarde (15.15) en lugar de las cuatro y media, horario habitual los sábados de agosto. Abrirá boca un interesante partido de parejas entre Ezkurra II-Larrañaga y Aldabe-Azpiroz. Precisamente Xabier Azpiroz también está involucrado en el Individual. Después del Ansa Barrenetxea le llegará el turno al choque del Oriamendi txapelketa con Susperregi-Azpiroz y Gurrutxaga-Apezetxea de protagonistas.