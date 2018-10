Pelota Jaka: «Espero que solo sea una mala racha y salga la luz» Erik Jaka posa en el frontón de Lizartza, su localidad natal. Vuelve a estar en el dique seco por una lesión muscular. / IÑIGO ROYO Erik Jaka quiere reaparecer la próxima semana tras haber tenido que renunciar por lesión a la jaula | El delantero de Lizartza sufre una microrrotura de fibras en el dorsal ancho derecho y los médicos estimaron un periodo de baja de dos semanas ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 17 octubre 2018, 08:23

Erik Jaka asume con resignación y paciencia un nuevo contratiempo en su carrera como pelotari profesional. Otra lesión muscular que le ha obligado a renunciar a la jaula después de haber superado la fase de octavos tras ganar a Axier Arteaga en el Labrit de Pamplona. «Dentro de lo que cabe estoy bastante bien. El golpe ha sido más psicológico que físico. No es una lesión grave, pero tengo que estar parado dos semanas. Lo peor de todo es que me ha pillado en pleno campeonato y deportivamente estaba en un buen momento después de todo lo que había sucedido en los últimos meses. Este último año no ha sido bueno para mí en lo que se refiere a las lesiones, pero como se suele decir después de la tormenta llega la calma. Espero que solo sea una mala racha, que se pase pronto y salga la luz», apunta.

El delantero de Lizartza se lesionó el pasado miércoles mientras se entrenaba en el Beotibar de Tolosa junto a Aitor Mendizabal bajo la supervisión de Jokin Etxaniz. Era una toma de contacto antes de enfrentarse a Danel Elezkano el sábado en Arnedo. «Empecé el entrenamiento y no tenía ninguna molestia. Hice un calentamiento completo. Primero la zona del dorsal, donde había sufrido la anterior lesión -estuvo mas de tres meses en el dique seco por una rotura de fibras en el dorsal ancho derecho y permaneció todo el verano en el dique seco- luego ejercicios en las articulaciones, estiramientos y comencé a pelotear solo. No me dolía nada», recuerda.

« A continuación estuve con Mendizabal y tampoco sentí nada malo, pero al comenzar el partidillo me di cuenta de que el brazo no me iba -añade-. Saqué dos veces y noté un dolor en la espalda. No estuve en la cancha ni quince minutos y decidí parar. No llegué a dar ni veinte pelotazos. El dolor iba a más y me preocupé un montón al ver en la zona donde era. Pensé que sería otra rotura de fibras más seria, que tendría que estar más meses parado. Era más o menos en la misma zona, afortunadamente en el redondo mayor».

Reconoce el pelotari guipuzcoano que «suspendí el entrenamiento en el momento. Le pregunté a Jokin Etxaniz si era algo malo, no una simple contractura. Tomar esa decisión no fue tan negativo. Al día siguiente me hice una resonancia magnética y se descubrió una micorrotura de grado I en el músculo redondo mayor, adyacente al ángulo de la escápula. Los médicos me dijeron que estimaban un periodo de baja de dos semanas».

Jaka es optimista por naturaleza. «Podía haber sido peor. Voy a cumplir una semana y espero volver a jugar la que viene. Tenía una oportunidad muy bonita de jugar tres partidos en el Cuatro y medio. El año pasado me quedé fuera en primera ronda, fue otra faena. Después de haber pasado un verano difícil sin poder vestirme de blanco llega otro batacazo. A las cosas malas nunca te acostumbras, pero aprendes a valorar las rachas».

Desvela que «la semana pasada comencé la rehabilitación. Voy a Zubieta a ponerme en manos del fisio de la Real, Imanol Soroa, y del doctor Javier Barrera. El fin de semana me han recomendado reposo. Hago fisioterapia, crioterapia y ejercicios de fortalecimiento de los rotadores. También cuido el tema aeróbico con la bicicleta estática y voy a Soraluze a recibir masajes con Oier Oregi. Quiero empezar a tocar pelota con la derecha, no solo con la zurda».

Incide en que «el primer palo que me llevé fue muy grande porque me perdí todo el verano, ahora al menos solo son dos semanas. Esta lesión no es tan grave como aquella. La peor parte ya ha pasado». Y ha aprendido muchas cosas. «Cuando estas cosas suceden en casa ajena parece que no tienen tanta importancia, pero cuando te pasan a ti le das mucho valor a estar bien, a poder jugar a pelota los fines de semana. Es en esos momentos cuando notas el apoyo de tu familia y de los amigos. Eso es lo más importante de la vida. Siempre han estado conmigo. En los buenos aparece la gente y te da palmaditas en la espalda. En los malos momentos, desaparecen y solo quedan los que te quieren y desean lo mejor para ti».