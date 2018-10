«Me alegro mucho por Jokin Altuna y por su victoria» Miércoles, 17 octubre 2018, 08:22

A Erik Jaka no le ha quedado otro remedio que ver los toros desde la barrera y ha sacado sus propias conclusiones de la primera jornada de la liguilla de cuartos. «Todos los que están disputando el campeonato están ahí por algo. Los partidos son a cara o cruz. Me alegro mucho de la victoria de Jokin Altuna y me quedó también con el partidazo que hizo Oinatz en Lekunberri contra Urrutikoetxea tras pasar un verano difícil. Sigue siendo un gran pelotari. Me dan una envidia terrible, pero al menos he tenido la oportunidad de jugar contra grandes pelotaris. Tendrá que ser otra vez...».