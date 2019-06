Pelota Los errores condenan a Jaka en Arbizu Jaka se lamenta tras cometer ayer un error en Arbizu ante Ezkurdia. / J.A.GOÑI El lizartzarra hizo méritos más que suficientes para ganarle a Ezkurdia, pero se queda fuera del Torneo San Fermín EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 24 junio 2019, 07:45

Erik Jaka tardará varios días en asimilar la derrota de ayer en Arbizu a manos de Joseba Ezkurdia. Son de las que cuesta olvidarse. Y más cuando has hecho méritos en la cancha más que suficientes para alcanzar el cartón 22. Pero la pelota es así, injusta algunas veces. «Pese a todo, me voy contento por haber sido capaz de jugarle de tú a tú a Ezkurdia. Me siento capaz de medirme a los mejores pelotaris». Las palabras del lizartzarra, sentidas, no ocultan el amargo sabor de la derrota.

22 EZKURDIA 17 JAKA Tiempo de juego: 44 minutos y 40 segundos. Pelotazos a buena: 137. Tantos de saque: Ezkurdia, 4. Jaka, 4. Faltas de saque: Ezkurdia, 1. Jaka, 1. Pasas del cuatro y medio: Ezkurdia, 0. Jaka, 1. Tantos en juego: Ezkurdia, 8. Jaka, 8. Tantos perdidos: Eskurdia, 4. Jaka, 8. Marcador: 0-3, 2-3, 2-6, 5-6, 5-7, 6-7, 6-8, 15-8, 15-10, 17-10, 17-14, 19-14, 19-15, 21-15, 21-17 y 22-17. Momios de salida: 100 a 60 a favor de Ezkurdia. 40 a 100 por abajo. Incidencias: más de media entrada en el frontón Municipal de Arbizu. 400 personas.

Jaka fue dueño y señor de la primera parte de la eliminatoria. Los quince primeros minutos fueron suyos. No había color en la cancha, solo el azul del gerriko del pelotari guipuzcoano. Dominó por completo a un Ezkurdia que no sabía por dónde le daba el aire. Jaka estaba desatado. No le convenía que se alargasen los tantos porque en el peloteo el de Arbizu era netamente superior en pegada. Por eso buscó que los tantos fuesen cortos, rápidos, a ser posible de saque-remate. Y lo consiguió. Se vino arriba el lizartzarra mientras Ezkurdia bastante hacía con intentar capear el temporal ante sus paisanos. Intentaba cruzarle la pelota para ponerle en apuros, pero Jaka salía airoso de cualquier situación comprometida. El 6-8 del marcador no hacía justicia a lo que estaba sucediendo en la cancha.

Y, lo que son las cosas, Ezkurdia fue poco a poco metiéndose en el partido. No por sus propios méritos, sino por los errores de Jaka. No fueron de bulto, lo contrario, todos en ataque. Jaka seguía a lo suyo, arriesgando. Buscó cortadas milimétricas sobre la chapa, dos paredes, ganchos, pero la mayoría no encontraron el objetivo deseado. Una pena, por que se merecía otra cosa.

Pasa de la distancia

Para colmo de males, se pasó del acotado en el 14-8. Quiso romper la pelota con todo a favor y la mandó atrás, muy lejos. Ezkurdia sacó partido de todos y cada uno de los fallos de Jaka, que fueron engrosando su casillero (15-8). El lizartzarra no se rindió, decidió seguir con el cuchillo entre los dientes. Desde el principio estaba dispuesto a dar guerra y ahora no se iba a venir atrás.

Ezkurdia no hizo ninguna cosa del otro mundo para disponer de esa jugosa renta -en ese intervalo logró sus cuatro saques-. Jaka siguió disfrutando de pelotas a placer que no supo resolver a su favor. Al principio hizo sonar la chismosa en dos ocasiones. Mal presagio. Pero tenía tanta confianza en sí mismo que seguía intentándolo a pesar de que su esfuerzo se quedara sin recompensa. Al final, acumuló diez errores, ocho en juego, una falta de saque y una pasa de la distancia. Demasiados para vencer a un pelotari fiable como Ezkurdia, quien a pesar de verse dominado no bajó nunca los brazos y supo aguardar su oportunidad. En esta ocasión, le vendría bien dar las gracias al contrario...