Zabala, en cuclillas, pensativo tras un tanto en un partido anterior. SONIA TERCERO
Pelota | Masters Caixabank

Dios aprieta pero no ahoga

Zabala muestra mejor cara que en el Beotibar y logra con Mariezkurrena su pase a semifinales derrotando a unos flojos Larrazabal y Rezusta

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Hace una semana Javier Zabala abandonó el Beotibar tremendamente enfadado tras perder ante Artola y Martija y comprometer su clasificación para las semifinales. Su rendimiento ... le hizo ser muy autocrítico, afirmando que había sentido ganas de irse del frontón. Ayer el riojano mostró una mejor cara. Muy mejorado, cuajó un partido notable y en compañía de Mariezkurrena II logró un triunfo que, además de clasificarles a ellos y a Jaka-Zabaleta, le devolvió la sonrisa. Dios aprieta pero no ahoga. Zabala y Mariezkurrena II jugarán el viernes en el Navarra Arena una de las semifinales del Masters CaixaBank ante Elordi y Albisu, mientras que Altuna III, y veremos si Imaz, lo harán ante Jaka y Zabaleta.

