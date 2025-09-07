Hace una semana Javier Zabala abandonó el Beotibar tremendamente enfadado tras perder ante Artola y Martija y comprometer su clasificación para las semifinales. Su rendimiento ... le hizo ser muy autocrítico, afirmando que había sentido ganas de irse del frontón. Ayer el riojano mostró una mejor cara. Muy mejorado, cuajó un partido notable y en compañía de Mariezkurrena II logró un triunfo que, además de clasificarles a ellos y a Jaka-Zabaleta, le devolvió la sonrisa. Dios aprieta pero no ahoga. Zabala y Mariezkurrena II jugarán el viernes en el Navarra Arena una de las semifinales del Masters CaixaBank ante Elordi y Albisu, mientras que Altuna III, y veremos si Imaz, lo harán ante Jaka y Zabaleta.

En un frontón como el Fernando Garaita de Legutiano, con un suelo muy rápido en el que es difícil defender, Larrazabal decidió salir al ataque con todo. El delantero de Amurrio fue a buscar con ambición cada pelota y su acierto en los primeros compases le llevó a anotarse los cuatro primeros tantos del partido (0-4).

Llegan los errores

Tal nivel de acierto era imposible de mantener en el tiempo y a la quinta falló una volea, lo que no le hizo cambiar de planes. Zabala fue entrando en calor y con una cortada logró su primer tanto. Una dejada y su primer tanto de saque le dieron la vuelta al marcador (5-4).

Zabala y Mariezkurrena II, cada vez más cómodos, comenzaron a dominar el peloteo. Rezusta tenía problemas en la zaga y entre los errores que iba sumando Larrazabal y el acierto de su rival, los colorados abrieron brecha en el marcador (13-8).

Mariezkurrena-Zabala 22 - 12 Larrazabal-Rezusta Tiempo de juego: 53 minutos y 43 segundos.

Pelotazos a buena: 494.

Tantos de saque: Zabala, 3; Larrazabal, 0.

Faltas de saque: Zabala, 0; Larrazabal, 0.

Tantos en juego: Zabala, 6; Mariezkurrena, 1. Larrazabal, 9; Rezusta, 0.

Tantos perdidos: Zabala, 1 Mariezkurrena, 2. Larrazabal, 9; Rezusta, 3.

Marcador: 0-4, 7-4, 7-7, 9-7, 9-8, 13-8, 13-9, 15-9, 15-10, 17-10, 17-11, 20-11, 20-12 y 22-12.

Incidencias: Frontón Fernando Garaita. 245 espectadores. Casi lleno.

Pese a la acumulación de errores, Larrazabal no varió su forma de jugar. Entró mucho de aire, quiso hacer daño con su volea, pero Zabala ya había ganado la confianza suficiente sobre la cancha y comenzaba a intentar remates cada vez más arriesgados que hicieron defenderse a Larrazabal en más ocasiones de las que le hubiera gustado. Otro fallo del de Amurrio y un pelotazo al ancho del riojano pusieron el 17-10 que comenzaba a clarificar el panorama.

Sin embargo, Larrazabal se negó a entregar la cuchara y con una preciosa dejada subió el tanto 11 al marcador. El problema es que para remontar semejante diferencia el nivel de acierto debía de ser superlativo . Pero es que Zabala tampoco estaba por la labor. Otro remate al ancho y un gancho, unidos al tercer error de Rezusta, estiraron la renta hasta el 20-11.

Larrazabal se anotó su noveno tanto con un gancho y Zabala cerró la victoria con otro remate al ancho. Su cara tras el partido era bien distinta a la de hace solo una semana. Su mano aún no está al cien por cien, pero con los días va dando pasos hacia adelante. El de ayer fue importante.