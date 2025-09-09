Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Darío remata ante la mirada de Altuna III en el triunfo del riojano en su Ezcaray natal. Diario La Rioja
Pelota

Darío suma 14 victorias consecutivas

El pelaire se confirma como uno de los pelotaris más en forma del verano antes de afrontar la final del Masters CaixaBank y la feria de San Mateo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Darío Gómez está siendo uno de los pelotaris del verano. El pelaire suma 14 victorias consecutivas y no pierde desde que el pasado 28 ... de junio cayera junto a Tolosa en Sopela ante Elordi y Eskuza por 22-16. Desde entonces ha firmado un julio y agosto perfectos, arrancando un septiembre importante para él con otro triunfo y la clasificación para la final del Masters CaixaBank Serie B. Ese partido y la feria de San Mateo en la que deberá disputar la previa son las dos citas que tiene marcadas en rojo.

Darío suma 14 victorias consecutivas