Darío suma 14 victorias consecutivas

Darío Gómez está siendo uno de los pelotaris del verano. El pelaire suma 14 victorias consecutivas y no pierde desde que el pasado 28 ... de junio cayera junto a Tolosa en Sopela ante Elordi y Eskuza por 22-16. Desde entonces ha firmado un julio y agosto perfectos, arrancando un septiembre importante para él con otro triunfo y la clasificación para la final del Masters CaixaBank Serie B. Ese partido y la feria de San Mateo en la que deberá disputar la previa son las dos citas que tiene marcadas en rojo.

«Ha sido un verano bueno pero también he tenido suerte con los compañeros, que han estado en un gran nivel», señalaba a ETB nada más clasificarse junto a Eskiroz para la final del Masters. «Queda un septiembre con cosas bonitas por jugar y hay que estar lo mejor posible».

El delantero riojano parece haber dejado atrás sus problemas de manos que tanto le han limitado. Ha cambiado los tacos y parece que ha acertado. «Las manos están respondiendo bastante bien. El día que peor acabé de todo el verano, luego tenía diez días para recuperar. Recuperé bien y parece que van respondiendo», dijo.

LAS CLAVESÚLTIMA DERROTANo pierde un partido desde el 28 de junio en Sopela tras caer con Tolosa ante Elordi y GaskueCONTRATOTras cumplir 10 años como profesional en junio, finaliza su contrato con Aspe en mayo de 2026

En este verano el pelaire ha sufrido dos bajas. El 8 de julio, en la primera jornada de la liguilla del Torneo San Fermín Serie B, al notar malas sensaciones en las manos en el partido de la previa. Jugó dos días después, pero la derrota que su compañero Gaskue y Egiguren V sufrieron en aquel primer partido les impidió entrar en la final del torneo pese a sumar luego dos triunfos. Y la segunda el 9 de agosto en Ezcabarte debido a un golpe en las costillas que sufrió el día anterior, lo que no le hizo perderse uno de sus mejores partidos del verano, el que disputó dos días después ne su Ezcaray natal y en el que junto a Zabaleta derrotaron a Altuna III y Martija por 22-11.

Pero es en el Masters CaixaBank donde Darío está completando un torneo sobresaliente al firmar un pleno de victorias. Junto a Eskiroz ha formado una pareja de quilates. «Cuesta que nos hagan el tanto y cuando somos capaces de llevar la iniciativa y darle velocidad, hacemos daño al rival. Somos una pareja que sumamos, cubrimos bastante cancha y somos bastante regulares», explicó el riojano que el sábado disputará la final en el Burunda de Alsasua ante Peio Etxeberria y Morgaetxeberria.

El Masters CaixaBank supondría su segundo torneo del verano después de ganar el de La Blanca Serie B junto a Eskuza. Aspe no le programó ni en el Aste Nagusia de Bilbao ni en el Donostia Hiria, pero en la feria de San Mateo, el torneo de casa, Darío volverá a ser uno de los protagonistas formando pareja en el Serie A con Rezusta, campeón de las dos últimas ediciones y nombrado mejor pelotari en ambas. Eso sí, tendrán que jugar una previa ante Peio Etxeberria y Martija que no hizo mucha gracia al pelaire, que ya mostró su descontento durante la presentación.

A ocho meses de finalizar su contrato con Aspe, este verano puede ser decisivo para su renovación.