La elección de material el día del partido llega para quedarse

La presente edición del Cuatro y Medio que este viernes se pone en marcha en Alegia nace con algunas novedades en su configuración. No ... está el vigente campeón Unai Laso por lesión, se ha retrasado medio cuadro el saque y las elecciones de material ya no se realizarán durante la semana, sino el mismo día del partido 45 minutos antes del mismo.

Este último cambio, siendo el menos trascendente para el desarrollo del juego, supone una novedad importante para algunos pelotazales, acostumbrados como estaban a acudir al frontón a presenciar el ritual de la elección o a vivir desde días antes el partido, sobre todo si había discrepancias con el material por parte de los pelotaris.

Esta nueva norma llega al Cuatro y Medio a modo de «experimento» pero con la intención de implantarse definitivamente en los próximos campeonatos si no ocurre nada extraño. «En su momento hubo una reunión con la asociación de pelotaris y se comentó este tema», recuerda Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe. «Los pelotaris tienen su planificación de entrenamientos y a veces acudir a una elección de material les obligaba a andar de un lado a otro constantemente», explica. «Lo que pretendemos con este cambio es evitar esos desplazamientos» que con la llegada de las lluvias y, más adelante de la nieve, complican enormemente en algunos casos estos traslados en automóvil.

Menos seriedad

Esta medida adquiere aún más sentido si tenemos en cuenta que desde el año pasado la preselección de las pelotas con las que se va a disputar el torneo se realiza con anterioridad por parte de Martin Alustiza, el seleccionador de material, con lo que los pelotaris ven reducido su margen de influencia. De hecho, desde las empresas han visto cómo este proceso de selección ha ido perdiendo seriedad en los últimos tiempos. «Ahora ves como el 90% de los pelotaris ni siquiera se pone los tacos para realizar la elección. Ven al intendente lanzar las pelotas y las eligen», corrobora Errandonea que deja claro que esta nueva norma no suprime el proceso de elección de material. «Eso lo van a poder seguir haciendo como hasta ahora, sólo que el día del partido 45 minutos antes», añade el director comercial de la promotora eibarresa que tampoco cree que esta nueva norma reduzca el interés de los pelotazales por los partidos del campeonato.

La elección de material el mismo día del enfrentamiento se realizará durante todo el campeonato salvo la final, que llevará a cabo este proceso durante la semana, tal y como se ha venido realizando hasta la fecha. Pelotaris como Jokin Altuna ya manifestaron el lunes durante la presentación del Cuatro y Medio que no vería con malos ojos «llevarlas a cabo también en semifinales», aunque lo cierto es que esta medida ha sido bien recibida por el colectivo de pelotaris que gana tiempo y ve reducido el riesgo de sus desplazamientos. La única pega es que no sabrán cómo son las pelotas hasta momentos antes de jugar el partido y eso les genera cierta incertidumbre.

Así que si no sucede nada extraño durante el desarrollo del campeonato, lo normal es que esta nueva norma haya llegado para quedarse y se implante de manera definitiva en los próximos campeonatos, tanto en el Parejas como en el Manomanista. «De momento la vamos a implantar en el Cuatro y Medio, pero lo normal es que se mantenga». No obstante, puntualiza Errandonea que «las nuevas normas, antes de implantarlas definitivamente, hay que experimentarlas así que vamos a ver».

Más divisiones ha ocasionado sin duda la decisión de retrasar el saque del cuadro cuatro al cuatro y medio para restar trascendencia al disparo inicial. La medida, implantada en el Torneo Bizkaia sin consultar con los pelotaris, ya generó opiniones encontradas y durante la presentación del torneo los protagonistas sobre la cancha se manifestaron en diferentes direcciones, aunque la mayoría de ellas en contra de esta medida. Altuna III y Elordi acataron la decisión de las empresas, aunque no la comparten; Ezkurdia se mostró claramente contrario a la misma y Jon Ander Peña pidió hacer más hincapié en el material, en ocasiones excesivo para la distancia, a su juicio. Artola, por contra, creía que este cambio no iba a ser tan importante en el desarrollo de los partidos.

Novedades, tanto la de la elección como la del saque que habrá que ir testando durante este Cuatro y Medio que llama a la puerta.