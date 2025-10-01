Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zabala selecciona las pelotas sin tacos junto al intendente Jon Apezetxea. Usoz
Pelota

La elección de material el día del partido llega para quedarse

Las empresas eliminan el ritual entre semana para fijarlo 45 minutos antes del duelo a modo de experimento, pero con la intención de implantarlo de manera definitiva

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:10

La presente edición del Cuatro y Medio que este viernes se pone en marcha en Alegia nace con algunas novedades en su configuración. No ... está el vigente campeón Unai Laso por lesión, se ha retrasado medio cuadro el saque y las elecciones de material ya no se realizarán durante la semana, sino el mismo día del partido 45 minutos antes del mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  3. 3

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa
  7. 7

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?
  10. 10 La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La elección de material el día del partido llega para quedarse

La elección de material el día del partido llega para quedarse