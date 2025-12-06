Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zabala remata de volea ante la mirada de Altuna III Jesús Andrade
Campeonato de Parejas

Zabala y Martija descabalgan a Altuna III y Ezkurdia

Les inflingen la primera derrota en el frontón de La Vall d'Hebron y les igualan en la clasificación

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:12

Comenta

Zabala y Martija han dado la sorpresa al imponerse a Ezkurdia y Altuna por 22-16 en el partido disputado en el frontón barcelonés de ... La Vall d'Hebron. El delantero riojano ha marcado el ritmo de un duelo en el que Altuna III se ha mostrado más fallón de lo habitual y en el que Martija ha superado claramente a Ezkurdia en los cuadros traseros. Así, tras poco más de una hora y 632 pelotazos, el de Logroño y el de Etxeberri han sumado su segundo punto con el que igualan en la clasificación al binomio de delanteros.

