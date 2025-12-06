Zabala y Martija descabalgan a Altuna III y Ezkurdia

Bruno Parcero San Sebastián Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Zabala y Martija han dado la sorpresa al imponerse a Ezkurdia y Altuna por 22-16 en el partido disputado en el frontón barcelonés de ... La Vall d'Hebron. El delantero riojano ha marcado el ritmo de un duelo en el que Altuna III se ha mostrado más fallón de lo habitual y en el que Martija ha superado claramente a Ezkurdia en los cuadros traseros. Así, tras poco más de una hora y 632 pelotazos, el de Logroño y el de Etxeberri han sumado su segundo punto con el que igualan en la clasificación al binomio de delanteros.

Zabala ha entrado con fuerza en el partido, volviendo locos a sus rivales con remates en todas las posturas. Su acierto y los errores de Altuna y Ezkurdia han propiciado un 0-6 de salida que han conseguido administrar a lo largo del partido -la máxima diferencia ha sido el 9-16-pese a que los colorados han amagado con remontar en varias ocasiones (17-14). Altuna, que parecía recuperar su mejor versión, ha vuelto a fallar cerca del final y Zabala y un espléndido Martija no han perdonado y s ehan llevado la victoria por 22-16

