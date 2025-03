Iñaki Artola (Alegia, 30 años) se ha clasificado por segunda vez para una final de las tres grandes competiciones de la mano profesional, pero ... va a disputar la primera el domingo 30 en el Arena de Pamplona. Una lesión le privó de la primera. Dejó en blanco la página del Manomanista de 2021. Quiere escribir la del Parejas de 2025. Con buena letra a ser posible. En compañía de Mariezkurrena II frente a Ezkurdia y Rezusta.

– El sábado lucía una sonrisa de oreja a oreja tras lograr el billete para la final del Parejas.

– Y sigo con ella. Hay mucho trabajo detrás. Todos los campeonatos son igualmente importantes, pero el Parejas es el más largo y el que más duro se nos hace a los pelotaris.

– ¿De quién se acordó?

– De mucha gente. Venía de una semana en la que tuve que trabajar bastante emocionalmente para controlar las reacciones. El Labrit es el frontón en el que gané y terminé lesionado la semifinal del Manomanista de 2021. Resultó duro. Aquel día tuve de botillero a mi hermano, Mikel. Sufrió conmigo y es el primero de quien me acordé.

– ¿Sigue presente en su cabeza?

– No. Quizá toca decir que me he sacado la espina de entonces, pero no es verdad. Diría incluso que no tuve clavada ninguna espina. Aunque no jugara la final, mantengo el orgullo de haber llegado a ella. No me ha influido tanto.

– ¿Le debía la pelota una final después de lo que pasó entonces?

– Entiendo el porqué de la pregunta. No solo por lo de aquella vez, sino porque he estado varias veces a las puertas de una final. Pero no lo veo así. Pertenecemos a un mundo de gente que trabaja de manera voluntaria en los clubes, en las escuelas. Y dentro de ese entorno me siento un privilegiado porque he podido vivir de la pelota. Aparte de eso, voy a participar en algo tan especial como una final. La pelota no me debe nada, soy yo quien está en deuda con la pelota.

– ¿Falta una txapela en el palmarés de Iñaki Artola?

– No sé. Hay pelotaris privilegiados que tienen la oportunidad de conseguir diez txapelas y se quedan con siete, nueve o doce. No pertenezco a ese grupo. Puedo ganar una, dos o tres. Quizá sí o quizá no. Mi objetivo es estar en esa pelea y comprar boletos. Si algún día toca, ya se verá.

– ¿Esta final es un punto final o un punto de partida?

– Puf. Nunca se sabe. Seguro que no un punto final porque con este partido no se acabará mi motivación. Sé que después de la final plantearé el Manomanista con tanto estímulo como esta final. Siento que me queda carrera por delante.

– La primera final le llega en un campeonato complicado por lesiones, parones... ¿Es caprichosa la alta competición?

– Lo siento así. La edición que disputé junto a Mariezkurrena en 2019 no fue peor y nos quedamos fuera de las semifinales por un tanto. Esta vez hemos respondido bien en momentos decisivos. Necesitas ese puntito de suerte que nos ha faltado otras veces.

– Las lesiones...

– Cada uno tiene sus fantasmas y los míos han sido últimamente las lesiones. Diría que esta edición ha sido la que mejor he gestionado. Qué entrenamientos hacer, qué partidos jugar y cuáles no... Podía haber disputado alguno a base de forzar y opté por renunciar. Posiblemente habría actuado distinto en años anteriores. Y lo mismo diría de Jon. Un par de años ha llegado justo de manos al tramo final del Campeonato y en esta ocasión se saltó uno de los últimos choques de la primera fase para recuperarlas.

– ¿Influye la experiencia?

– Experiencia trabajada. La madurez te la da el tiempo... si lo aprovechas.

– Transmite tranquilidad.

– Nervios hay, de lo contrario no seríamos personas. Otra cosa es que los gestiono cada vez mejor. Joxan Tolosa comenta que cuando te retiras empiezas a entender cómo funciona esta historia. Es así. Nunca dejas de aprender.

– Su preparador es Arteaga.

– Estudió IVEF y somos amigos. Tras dejarlo de mutuo acuerdo con el anterior preparador pregunté a Axier con quién podía empezar. Me aconsejó un par de ellos. Tal y como me habló, le dije que tenía clara quién era mi apuesta: Arteaga. En el primer entrenamiento juntos me comentó la importancia del factor mental. Le respondí que se dejara de chorradas y me ayudara a lesionarme menos y a llegar mejor a los partidos. Dos o tres años después le doy la razón. Me he dado cuenta de que daba menos importancia de la que posee a la cabeza.

– Jon Mariezkurrena es el presidente de la asociación de manistas. ¿También es el presidente de la pareja?

– (Risas) Dentro de un año tocará cambiar porque es por rotación, pero no porque lo haya hecho mal. Es muy capaz y echado para adelante. Ycomo pareja le sale tomar las riendas. Lo importante es congeniar. Hay quienes hablan más y otros, menos. Cada uno tiene que actuar como es.

– Juegan la final ante Ezkurdia-Rezusta. ¿Qué le dice esa pareja?

– Los dos últimos partidos contra ellos no hemos jugado mal y aún así no nos ha valido para ganar. Eso dice todo. No podemos esperar un mal día de ellos. Habrá que jugar mucho.