Barrenetxea se lanza al suelo para devolver una pelota. Félix Morquecho
Remonte | Barrenetxea IV 30 - 24 Azpiroz

Barrenetxea IV ya es finalista y todo puede pasar

Azpiroz sumó un punto y cuenta con opciones de jugar la semifinal al igual que Ansa II y Juanenea que cierran la liguilla el próximo sábado si el campeón se recupera

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:26

Barrenetxea IV se convirtió este sábado en el primer finalista del Individual tras derrotar a Azpiroz por 30-24. Las dos plazas que dan opción ... de disputar las semifinales quedan pendientes del duelo del próximo sábado entre Ansa II y Juanenea si el campeón se recupera de su lesión. Ansa II se clasificará si gana su partido o alcanza el cartón 24; Juanenea, únicamente si vence, mientras que Azpiroz necesita el triunfo de Ansa II o que éste no llegue a 24.

