Barrenetxea IV ya es finalista y todo puede pasar

Barrenetxea IV se convirtió este sábado en el primer finalista del Individual tras derrotar a Azpiroz por 30-24. Las dos plazas que dan opción ... de disputar las semifinales quedan pendientes del duelo del próximo sábado entre Ansa II y Juanenea si el campeón se recupera de su lesión. Ansa II se clasificará si gana su partido o alcanza el cartón 24; Juanenea, únicamente si vence, mientras que Azpiroz necesita el triunfo de Ansa II o que éste no llegue a 24.

Este sábado, en un partido de algo más de 62 minutos de duración y 204 pelotazos a buena, Barrenetxea IV logró un trabajado triunfo que como siempre tuvo en el saque una de sus armas principales. El hernaniarra firmó nueve tantos con el disparo inicial y otros 15 de coseha propia ante un Azpiroz que dio guerra y sumó 16 tantos, cuatro de ellos con el saque.

El de Larrau comenzó mandando en el marcador (0-3), pero tres tantos consecutivos con el saque de su rival le pusieron por detrás (6-4). Sin embargo, Azpiroz no perdió el hilo y volvió a ponerse por delante (7-8) tras mejorar en el resto. Fue la última vez.

A partir de ahí Barrenetxea IV mandó en el electrónico, aunque con ventajas que nunca superaron los cuatro tantos. Con 21-19, el hernaniarra pareció romper el choque (26-20), pero Azpiroz resistió (27-24). Dos tantos de saque consecutivos cerraron el triunfo de Barrenetxea IV que espera rival.