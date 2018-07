Gran Premio de Alemania Marc Márquez: «He hecho una estrategia perfecta» Márquez, durante la clasificación. / EFE Desde 2010 sólo sabe lo que es salir primero en Sachsenring, un pleno que buscará este domingo en otra carrera que se prevé muy igualada BORJA GONZÁLEZ Sachsenring Sábado, 14 julio 2018, 19:26

Desde 2010 Marc Márquez sólo sabe lo que es salir primero en Sachsenring, un pleno que buscará este domingo en otra carrera que se prevé muy igualada y que le afianzaría como líder del Mundial.

-¿Le ponía especialmente hacer la pole para continuar con la saga?

-La quería y la hemos buscado. Ayer contesté que no iba a jugar a tres neumáticos y es verdad, no era mi intención, pero visto cómo estaba todo esta mañana, que estaba muy apretado y necesitaba ese extra de riesgo, pues lo he utilizado, porque me sentía cómodo con la moto y he hecho una estrategia perfecta. La pole me ha satisfecho mucho y se ha visto cuando he cruzado la línea de meta. Había hecho un error en la vuelta buena, que era la primera del neumático, y en la segunda ya bajaba, bajaba, pero lo he intentado y por 25 milésimas de segundo, que es nada, lo hemos conseguido.

-Otra salvada brutal...

-Sí, ha sido otra salvada, esta vez de detrás, y tenía el remordimiento del FP4, cuando casi lo salvo pero no he podido. En la curva tres se ha ido de detrás y, si te digo la verdad, me ha salvado el neumático nuevo. Eso me pasa con neumático usado y me caigo, pero con el neumático nuevo la ha mantenido y la verdad es que tampoco he perdido tanto tiempo, aunque sí que te desconcentras un poco cuando te pasa esto para el resto de vuelta.

-¿Qué carrera espera mañana?

-Carrera larga y difícil de entender, es imposible de entender para vosotros y es imposible de entender para nosotros, quién tiene más ritmo, quién no, qué pasa con los neumáticos, en qué vuelta caerán. Pero sí que van a ir cayendo. Casi se podrá dividir en tres partes la carrera, en la primera todo el mundo irá bien, las motos perfectas, todo el mundo rápido; en la segunda parte se empezará a sufrir un poco, se empezará a gestionar; y en las últimas diez vueltas será un sálvese quien pueda y a ver qué pasa. Serán un poco las tres partes de carrera y se tienen que gestionar las tres muy bien.

-¿Ve a muchos pilotos en la pelea en esa primera fase de la que habla?

-En la primera fase, en las primeras diez vueltas, habrá mucha gente. Yo creo que será un 'tren chu-chu', ya que esta pista no da tanto juego en adelantamientos y será uno detrás del otro, ya que creo que todos tenemos el ritmo muy similar. Y luego poco a poco se tendrá que ir viendo la estrategia de cada uno para ver si podemos ir gestionando los neumáticos. Pero ya digo que a las Ducati no les baja tanto el neumático, son muy constantes.

-¿Esperaba que estuviese todo tan apretado?

-Sí. Es un circuito corto y eso propicia que los tiempos estén muy apretados. Aquí siempre en la predicción del tiempo había un día en agua y esta vez es el primer año que tenemos las sesiones todas en seco completamente, y eso hace que todos se vayan acercando. Si miráis un poco mi primera salida del viernes ya estuve en 1'21 y ahí me he quedado... ¿Por qué? Pues porque se me da muy bien el circuito pero los demás al final llegan, estamos en MotoGP.

-¿Qué hace que las Ducati hayan dado ese paso adelante en un circuito como éste?

-Ya dije en la segunda parte de la pasada temporada que iba bien, ya no es la Ducati que en unos circuitos iba bien y en otros mal, va bien en todas partes y es una moto muy competitiva. Nosotros estamos primeros pero segundos y terceros están las Ducati, luego Yamaha, luego otra Ducati... Aquí no tenemos tantos puntos fuertes como el año pasado.

-¿Quién cree que estará peleando por la victoria?

-Lo he mirado un poco por encima y yo creo que Lorenzo, Maverick y Rossi son los tres, y Dovizioso. Vamos, las dos Ducati y las dos Yamaha oficiales creo que a priori serán los cuatro más peligrosos.

-Alex Márquez con Reale Avintia y Estrella Galicia 0'0 en MotoGP... ¿Cómo le suena?

-Bueno, veremos, están trabajando pero no sé hasta qué punto se puede hablar de esto o no... Tiene un proyecto en Moto2 ganador y todo el mundo se está precipitando mucho por subir y luego es difícil bajar; la carrera del deportista es corta pero intensa, pero se tiene que alargar todo lo que puedas; la gente sube muy joven y luego si no lo haces bien, ¿qué pasa? Tienes que ir para atrás y ahí es donde cuesta. Dicen que Quartararo cogerá la Yamaha, que también era una opción, pero en Yamaha parece que no estamos muy bien vistos (sonrisas). Así que se quedó un poco apartado el tema.