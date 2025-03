McLaren y Ferrari comienzan 2025 como los más fuertes

David Sánchez de Castro Viernes, 14 de marzo 2025, 09:09 Comenta Compartir

Tras casi 100 días de espera, con una escueta pretemporada en medio, la Fórmula 1 ha vuelto a ponerse en marcha. La jornada de entrenamientos libres del GP de Australia, primero del año, ha confirmado las sospechas que ya se vieron en los test de Baréin y que sitíuan a unos evidentes favoritos y unas ligeras decepciones.

En una temporada apéndice de la anterior en términos normativos, a nadie que tenga un poco de conocimiento de Fórmula 1 puede sorprenderle ver a Charles Leclerc en la primera posición de la tabla de tiempos en los libres de Melbourne. El monegasco ya se mostró como uno de los más fuertes en las últimas citas de 2024 y también en la pretemporada, y aunque fueron unos libres un tanto extraños para muchos equipos, que se dedicaron más a probar soluciones generales y no tanto específicas para esta carrera, Ferrari se presenta como uno de los rivales a batir. Dentro del propio equipo rojo, la obviamente mediática pelea entre Leclerc y el novato de rojo, Lewis Hamilton, también merece su análisis aparte.

Hamilton se quedó a más de seis décimas de su compañero en los primeros libres y a poco más de cuatro en los segundos. El heptacampeón aún tiene que hacerse a las costuras ya no solo del SF25, un monoplaza cuyo comportamiento dista mucho de lo que estaba acostumbrado en Mercedes, sino también a la propia idiosincrasia de Ferrari, posiblemente la más particular de toda la parrilla. Por poner un detalle en valor en este sentido, Hamilton se lamentó de que le costaba mucho girar el coche, lo que apunta a un comportamiento subvirador que tendrán que ponerle más a su gusto o bien que obligará al propio piloto a adaptar su conducción.

En términos de rendimiento en tandas largas y simulacros de carrera, sin embargo, el color rojo torna anaranjado. Y es que tanto Lando Norris, que finalizó el día con el tercer mejor tiempo, como el ídolo local Oscar Piastri, segundo, parecen los rivales a batir de cara al sábado y al domingo, las primeras sesiones importantes. Una de las incógnitas que se abren tras este viernes es si este será el orden entre los pilotos de Woking, lo que puede abrir una inesperada (¿o no tanto?) rivalidad en McLaren por ver quién es el líder del equipo.

Como decepción, hay que destacar a Red Bull. Max Verstappen se quedó fuera del 'top 6', por detrás incluso de los sorprendentes Racing Bulls (los antiguos Toro Rosso, que otro año más cambian de nombre) de Yuki Tsunoda, 4º, y del novato Isack Hadjar, 6º. El campeón del mundo finalizó a un mundo de seis décimas de Leclerc, aunque aún así no abochornó a los fans como su nuevo compañero, un Liam Lawson con ya media temporada de F1 a sus espaldas y que es solo novato a medias: fue 17º, solo por delante del 'rookie' Bortoleto con el Sauber, Ocon con el Haas y un Bearman que tuvo un accidente en los primeros libres y no rodó en los segundos.

No se puede decir que otros eventuales candidatos, los de Mercedes, hayan dejado mejor sensación. George Russell marcó un más que discreto 10º tiempo y su nuevo compañero, Andrea Kimi Antonelli, el 16º.

Sainz, por encima; Alonso, por debajo

El rendimiento de los españoles en esta primera jornada de trabajo no distó mucho de las previsiones. Carlos Sainz protagonizó la anécdota estadística de la jornada, al marcar un 1.17:302 exactamente igual que su compañero, Alex Albon, pero unas vueltas antes. Eso le permitió finalizar el día 11º justo delante del otro Williams. Sensaciones del equipo inglés, toda vez que su objetivo es meterse en la pelea por entrar en la Q3, pero que, como confesó Sainz, aún tienen que mejorar en términos de rendimiento: no mejoraron con neumáticos blandos lo que habían logrado con los medios. Y eso es un problema.

En la lucha por el 'top 10' de la parrilla de salida quieren estar Fernando Alonso y Aston Martin. Con más prisa por encontrar un camino correcto de inicio que por afinar las virtudes (pocas) del AMR25, el asturiano no pasó del 13º. Este tiempo podría invitar al pesimismo si no estuviera Lance Stroll con el 9º, lo que plantea que quizá no sea tan malo el Aston como lo pintan. No obstante, la igualdad extrema (entre Stroll y Alonso había menos de media décima pero cuatro posiciones) hace que la pelea por la Q3 sea una de las más interesantes que se plantean de cara a este sábado.