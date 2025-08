'Vol d'Amour' apunta al Critérium

Imanol Arruti Lunes, 4 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

No fue una jornada de campeones ni de grandes carreras, pero en agosto el hipódromo se transforma gracias al buen ambiente. En lo deportivo, destacaba ... la previa del Critérium Internacional, aunque no parece que ayer viéramos al ganador de la gran carrera de potros del próximo día 24. 'Vol d'Amour' ganó y Janacek se guardó alguna carta, pero tal vez no lo hizo con la rotundidad que se esperaba. Aunque parte de ese mérito lo tiene una brava 'Eclair Lane', que las buenas sensaciones de su debut las transformó en una dulce realidad. Tienes chispa y cambio de ritmo como para seguir haciendo caja.

A continuación se disputó la prueba de la Fegentri, Campeonato del Mundo de Gentlemen-Riders, en la que el español Gonzalo Pineda reforzó su liderato gracias al triunfo de 'Pamplona'. Cierto que el de Arizkorreta lo tenía todo para ganar, pero 'One More Night' y Sara Horcajada no hubiesen perdonado un descuido. Atacaron con todo en la recta de enfrente, a más de 1000 metros para el disco, y de no haber reaccionado el favorito, la distancia hubiese sido insalvable. No fue así, y en el derecho final el careto impuso su calidad. Tras un desdoblado del hándicap donde 'Beria' y 'Mini George' confirmaron sus segundos puestos previos en sendas victorias. Se cerró el programa con una interesante contienda entre potros de tres años. El mal fario parecía perseguir a 'Number', pero no hay mal que cien años dure. Denisa Sikorová se encargó de ponerlo a salvo de contratiempos y le dio la vuelta al resultado de hace tres semanas devolviéndosela a 'Turronera'. El favorito 'Zapater' tuvo demasiada tarea deshaciéndose de los vaivenes de su compañero 'Zacarías', lo que acabó dejándole sin la energía necesaria para ganar una cerrada llegada.

