Última dosis de pólvora en el hipódromo

Con la Copa de Oro del viernes todavía palpitante, el hipódromo está listo para vivir otra gran tarde de carreras (17.30 horas). La ... gran milla del verano, el Gobierno Vasco, volverá a elevar la temperatura en la ribera del Oria, aunque afortunadamente será en sentido figurado, sin el castigo que infligió el mercurio hace dos días. De nuevo un combate entre pesos pesados, otro duelo sin miramientos, con una pista rápida que servirá seguro una de las ediciones más veloces de la carrera. Nada que ver con el barrizal que encontraron hace doce meses y que hizo naufragar a los favoritos.

La ausencia de lluvias garantiza que la pólvora llegara intacta para dar paso a 1.600 metros explosivos. No hay otro guion posible con el campeón 'Naxos' en liza. El caballo de Anaya es una bestia imparable, que no sabe correr de otra forma. Arrolla desde que se abren los cajones. Lo hizo en su presentación donostiarra y en el Carudel dejó boquiabierto al público de La Zarzuela con una escapada que parecía inverosímil.

Vuelve a un escenario donde se encuentra más tranquilo y en el que sus virtudes se multiplican. Si 'Philippo' los dejó a todos sin aliento en la Copa de Oro, 'Naxos' promete otra dosis de dinamita para sus rivales. Que me siga el que pueda. Y seguro que lo intentarán sus rivales, pues dejarle marchar sería una condena segura. La cuestión es quien puede seguir un ritmo tan exigente de principio a fin. 'Witiza' y 'Tacarib Bay' le escoltaron en la gran carrera de primavera, pero hoy intentarán cambiar el guion para variar el resultado.

'Witiza', 'Tacarib Bay' y 'See the Dreams' intentarán amargar la tarde al gran favorito y parten con sus opciones

Sobre todo el segundo. El de Rocío se presentó al Carudel como favorito tras una notable primavera, pero los de Anaya le dejaron noqueado. Curtido en mil escenarios, se presenta en Donostia con aires de revancha. Janácek y Arizkorreta habrán analizado el más mínimo resquicio de debilidad en su adversario para aprovecharlo. Un hilo de luz por el que colarse y que permita que, la en teoría inabordable Troya, sea derrotada.

A diferencia de lo que pasó en el Oro, los favoritos parecen muy sólidos, pero al acecho del menor fallo afilan el colmillo un interesante ramillete de aspirantes. 'See the Dream' lidera la candidatura de los outsiders, después de mejorar notablemente desde que ingresó en los boxes de Miguel Alonso, que también presenta a la increíble ganadora del 2023, 'Grey Infinity', que parece venida a menos, pero a la que negarle su opción sería una temeridad. Velocidad y espectáculo garantizados para poner la guinda a una gran semana hípica.

Se espera que la afluencia de público vuelva a ser fenomenal, tras el lleno del pasado viernes. El calor dejó en casa a más de uno, que seguro que hoy encontrará una tarde mucho más benévola en lo ambiental. Además, el programa ira in crescendo según avanza la jornada, para terminar con una preciosa consolatoria del Gobierno Vasco, en la que tomarán parte algunos caballos que bien podrían haber sido alineados en la carrera principal.

Es el caso de 'Gimme Love', cuarto del Carudel, pero que prefiere aprovechar las buenas condiciones de peso que le brinda esta carrera, a pesar de que el metraje podría ser breve. Deberá hacer valer su calidad ante dos disparos como 'King of Jungle' y 'Vamos Niño', que bordan la distancia e intentarán que su principal rival no llegue a tiempo. El preparador portugués Thiago Martins, ganador de la Copa de Oro, intentará repetir éxito en esta cita con 'Galilodge', vencedor hace doce meses.