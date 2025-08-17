Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Naxos' durante una carrera en abril en el hipódromo. DV
Carreras de caballos

Última dosis de pólvora en el hipódromo

Los explosivos velocistas, con 'Naxos' como gran favorito, cierran hoy la Semana Grande en el Gran Premio Gobierno Vasco

Imanol Arruti

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Con la Copa de Oro del viernes todavía palpitante, el hipódromo está listo para vivir otra gran tarde de carreras (17.30 horas). La ... gran milla del verano, el Gobierno Vasco, volverá a elevar la temperatura en la ribera del Oria, aunque afortunadamente será en sentido figurado, sin el castigo que infligió el mercurio hace dos días. De nuevo un combate entre pesos pesados, otro duelo sin miramientos, con una pista rápida que servirá seguro una de las ediciones más veloces de la carrera. Nada que ver con el barrizal que encontraron hace doce meses y que hizo naufragar a los favoritos.

