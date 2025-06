La oriotarra Libana Taboada, después de tan solo dos años compitiendo en OCR, ya se enfrenta al mundial en categoría élite gracias al apoyo de ... la empresa Zipri Oinordekoak.

– Lleva años en el mundo del deporte pasando por varias disciplinas y equipos, ¿cómo resumiría su historial deportivo?

– Empecé a competir en el deporte federativo en el año 2007, remando en Zumaia. Practiqué ese deporte durante 13 años, pasando por equipos en los que conseguimos muy buen rendimiento, quedando campeonas de España en varias ocasiones. Los últimos tres años competí con el equipo de Orio, como patrona, pero después de una lesión de cuello tuve que dejar este deporte. En ese momento probé muchos deportes –escalada, kick boxing, atletismo– y fue ahí cuando empecé a correr y a interesarme por deportes que involucraran esta disciplina.

– ¿Cómo descubrió las carreras de OCR y desde cuándo compite?

– En mayo de 2023 se hizo una carrera de obstáculos en Donostia, estuve animando y ahí fue cuando me empecé a interesar. Esto fue un sábado, ese mismo lunes fui a Denontzat a mi primer entrenamiento. Desde entonces no he parado de entrenarme y competir.

– Lleva un 2025 repleto de podios y buenos resultados, ¿cómo afrontó el reto de acudir a un primer Europeo?

– Lo afrontaba con muchas ganas e ilusión. El año pasado ya conseguí clasificarme en categoría élite, pero no me veía con capacidad para lucharlo, este año tras meses de esfuerzo he llegado mejor preparada.

– Competir a tan alto nivel conlleva tiempo, ¿cómo organiza los entrenamientos y la vida laboral?

– Por suerte, mi entrenador, Asier Landart, desde principio de año tiene todo mi calendario, tanto de trabajo, como de pruebas en las que compito. Planificamos desde el principio los objetivos de la temporada. Este año el primer objetivo es el Europeo y el siguiente será el Mundial. Tener todo bien planificado es esencial para poder cumplir con todos los entrenamientos.

– ¿Ha notado un aumento en los entrenamientos, ahora que están enfocados a competir en un Mundial?

– Si, hay semanas que la carga es muy dura y cuesta afrontarlas, pero este año estoy viendo los resultados del esfuerzo y eso me hace mantener las fuerzas.

– ¿Cómo gestiona el estrés o los nervios que un Mundial impone?

– La verdad que voy tranquila y sin presión, es mi primer Mundial y no me juego nada. Voy con la idea de disfrutar la experiencia, no aspiro a puestos altos.

– ¿Considera que este deporte le ha cambiado como persona?

- Sin duda, es un deporte que me ha hecho crecer mucho como persona y me ha cambiado por completo. Siempre he sido una persona muy competitiva, no me gusta perder ni a las canicas, y cuando las cosas no salen como esperaba me frustro mucho. Este año en especial me ha hecho aprender a gestionar la frustración mucho mejor. En la categoría élite las pruebas se empiezan con tres pulseras y si se falla en algún obstáculo te cortan una, si te cortan las tres quedas descalificada. Al principio, cuando me pasaba esto, no lo afrontaba con una buena actitud, pero he aprendido a controlar esas emocoiones, también es cierto que este año mis resultados han sido mejores, y eso ayuda.

- Esta disciplica requiere esfuerzo y constancia. ¿recomendaría probar este deporte a cualquiera?

- Se lo recomendaría a todo el mundo. Probar a hacer una competición de OCR es una experiencia muy enriquecedora que aporta felicidad y diversión a culquiera. No hace falta ser el mejor deportista para intentarlo. Además se organizan carreras populares en la que el sistema de pulseras no existe, se puede fallar y volver a intentar tantas veces como se necesario. Se puede hacer con amigos, salir a pasar un buen rato, es muy divertido.

- ¿Qué mensaje mandaría a una persona que se estrena en el deporte?

- Que a veces puede ser frustrante no superar obstáculos, pero hay que seguir intentándolo. Si le pones ganas acaba saliendo, con esfuerzo conseguirás lo que te propongas.