Rory McIlroy gana por fin el Masters de Augusta y completa el grand slam El norirlandés vence en el play-off a Justin Rose, conquista su quinto major tras once años de sequía y se pone a la altura de Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods

Carlos Nieto Enviado especial. Augusta Lunes, 14 de abril 2025, 10:13 Comenta Compartir

Se acabó el maleficio. Por fin, Rory McIlroy se hizo con el ansiado Masters de Augusta. El norirlandés ya es maestro, rompe una sequía de ... once años sin majors y se gana un sitio en el olimpo del golf al completar el grand slam a sus 35 años. El icono europeo del siglo XXI se pone a la altura de Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods. McIlroy, niño prodigio, ya tenía en su palmarés el US Open 2011, el Abierto Británico 2014 y los US Open de 2012 y 2014.

Sus cuatro títulos comprendidos en apenas tres años hacían presagiar un dominio a la altura de Tiger Woods, el último 'dictador' de este deporte. Pero con el paso de los años la ansiedad por vestir la chaqueta verde se apoderó del de Holywood –no confundir con el cineasta Hollywood–. Llegó incluso a pedir consejo a Nicklaus y encomendarse este año a uno de los psicólogos más reputados en el mundo del golf. Tras jugar al par el jueves después de dos dobles bogeys en los hoyos 15 y 17, tenía apuntado en su libreta frases motivaciones para no decaer en su objetivo. Ahora, tras dieciséis participaciones en las que su techó fue el subcampeonato en 2022 y cosechó decepciones al no pasar el corte en 2021 y 2023, además de 2010 cuando todavía era un novato, McIlroy se ha quitado el mayor peso de encima de su carrera. Se replanteó todo cuando en junio del año pasado dilapidó una renta más que suficiente para alzarse con el US Open de Pinehurst que acabó con Bryson DeChambeau bañado en champán. McIlroy's moment. #themasters pic.twitter.com/ii5NCjvLmA — The Masters (@TheMasters) April 13, 2025 'El Científico' partía como su gran rival por la chaqueta verde, pero la contienda tuvo varios invitados más. El norirlandés empezó con un doble bogey que hacía revivir viejos fantasmas y DeChambeau lideró durante un hoyo antes de venirse abajo. McIlroy, que jugó al par, no dejó escapar su gran oportunidad pese al empuje de Justin Rose (-6 en el día para -11). Con el inglés, en cabeza hasta el sábado, se batió en el play-off que forzó McIlroy tras fallar un sencillo putt para par en el 18. No le pudo la presión luego y logró birdie en el mismo hoyo para tocar el cielo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Master de Augusta