«No paramos el golpe, lo absorbemos»

Imanol Troyano San Sebastián Lunes, 24 de marzo 2025, 08:28 Comenta Compartir

Medio barrio donostiarra de Herrera ha pasado por su academia. Iñaki Fernández lleva tres décadas impartiendo Aikido en su centro Kimusubi, un arte marcial desconcido ... para el gran público que se basa en la defensa no violenta, a diferencia del judo. Es decir, no se permite golpear al oponente. La intención es no provocarle daño. Su vocación es puramente defensiva, por eso es más complicado de desarrollar que el resto de disciplinas. El Aikido requiere tiempo, porque es técnica.

– ¿Cómo se puede derrotar al adversario sin hacerle daño? – Lo que hacemos es un estudio de las técnicas. Intentamos derrotar al adversario sin oponernos a él. No consiste en parar los golpes, sino en absorberlos. Mediante la técnica es posible derrotar al adversario con menos fuerza. La gente suele decir que esto es como un baile y estéticamente puede parecerlo. – Más vale maña que fuerza. – Se aplica bastante. De hecho, muchas veces las chicas son capaces de desarrollarlo mucho mejor que los hombres. Nosotros siempre pensamos que somos más fuertes y que tenemos que meter fuerza en todo. Ellas, que saben que tienen menos fuerza, aplican mucho mejor la técnica y al principio les sale mucho mejor que a nosotros. – ¿Puede desarrollar el Aikido ante un agresor que es más grande y más fuerte y salir bien parado? – Sí, tranquilamente. Lo que pasa es que muchas veces ves vídeos que supuestamente son de Aikido y son fantasmadas. Eso de que la gente sale volando y cosas raras no reflejan fielmente lo que es este arte marcial. Fugaz «El Aikido es acción-reacción. No se trata de machacar al agresor, sino de controlarlo y decirle aquí se acaba la historia» – Se trata de aprovechar el ímpetu del atacante para luego responder. Devolverle su propia fuerza. – Un puñetazo es masa por aceleración. En vez de pararlo, lo que intentas es dejarlo pasar, para que ese golpe vaya finalmente contra él. Absorbes un poco de esa fuerza y esa energía la aprovechas para multiplicar esa fuerza suya en su contra. El problema es que hay que trabajarlo mucho hasta ser capaz de hacer algo por inercia y sin pensar. – ¿Cuántos años lleva dominar este arte marcial? – Es un trabajo de por vida. Cuando estás con alguien inferior te salen las cosas muy fácil, pero cuesta más cuando ya estás trabajando con gente de mayor nivel. El Aikido tiene esa parte de arte, porque nos cuesta mucho no meter fuerza, poner una zancadilla, o pegar un puñetazo, cosas que para nosotros están prohibidas, porque entonces eso se convertiría en una pelea. Hay que desarrollar una técnica y eso lleva su tiempo. – ¿Pero cuánto tiempo le lleva a una persona que quiere aprender Aikido para saber defenderse en un momento puntual? – Un par de años tranquilamente, porque es muy importante la actitud mental que adoptes para enfrentarte a lo que te viene. La actitud es muy importante, porque no queremos pegarnos, queremos desarrollar algo que ponga fin a la pelea sin tener que habernos pegado un montón de tortas. – El Aikido es una técnica que se resuelve rápido. – Es acción-reacción. No se trata de machacar al agresor, sino de controlarlo, dominarlo y decirle hasta aquí hemos llegado y aquí se acaba la historia. – ¿Quien ha practicado judo lo tiene más fácil para aprender este arte marcial? – Sí, hay mucha gente que ha hecho judo o karate y que termina haciendo Aikido, porque esa parte de pegarse y pelear ya lo han hecho. El trabajo de técnica es lo que más cuesta, por eso se dice que el Aikido es de las artes marciales más difíciles. Por eso es minoritario, porque mucha gente entra y termina yéndose porque dice, no entiendo cuál es el trabajo que hay que hacer. – Está relacionado con la autodefensa. – Sí, al fin y al cabo el Aikido es un arte de defensa. Las mismas técnicas que hacemos en clase sirven perfectamente como defensa personal. De hecho hemos hecho algún curso con las madres de los chavales y gente conocida y viene de maravilla. En ningún momento tenemos la intención de ir a atacar a nada. Aunque a la hora de trabajarlo simulamos que uno ataca y otro defiende, el Aikido está enfocado siempre como un arte de defensa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Judo

Herrera