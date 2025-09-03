Olazábal convierte Basozabal en la casa de las leyendas del golf

Donostia se viste de gala. El Ayuntamiento ha dado hoy la bienvenida oficial al European Legends Cup, torneo que pertenece al Legends Tour, el circuito ... europeo que reúne a las grandes leyendas del golf. La presentación ha estado cargada de emoción, reconocimiento y ganas de ofrecer un espectáculo deportivo de primer nivel jamás visto en nuestras tierras. Y no era para menos. Por primera vez, el País Vasco acogerá un torneo de golf internacional de este calibre, con José María «Txema» Olazábal como gran anfitrión.

El European Legends Tour nació para dar continuidad competitiva a los jugadores mayores de 50 años, las grandes leyendas del golf que ayudaron a fortalecer la identidad de este deporte. En Basozabal se esperan nombres como el de Stephen Gallacher, capitán europeo júnior de la Ryder, el británico Peter Baker o el español Miguel Ángel Martín, quienes ya han confirmado su presencia para el certamen.

El escenario no puede ser más simbólico: El Real Club de Golf de Basozabal, diseñado por el propio Olazábal en 1991, que acogerá el evento durante tres días de competición. «Es un honor y un orgullo albergar la edición de la Legends Cup», ha resumido Iñigo Manso, presidente del club, consciente del hito histórico que supone albergar este torneo.

Pero el gran protagonista de la jornada ha sido, sin duda, José María Olazábal. Visiblemente emocionado, el de Hondarribia ha destacado lo especial que resulta acoger este torneo en Donostia, en su casa, tras cuatro décadas de carrera profesional: «Son 40 años y es la primera vez que tenemos un evento de este nivel en nuestra tierra. Me llena de orgullo», ha confesado. El veterano campeón de dos Masters de Augusta ha añadido que quiere «hacer un llamamiento a todas las personas que quieran ver golf de primer nivel o que simplemente tengan curiosidad por este mundo». La entrada al público será gratuita, un factor que busca acercar este deporte de élite a nuevos aficionados.

Esta cita también ha sido celebrada por el consejero delegado de la organización, Phil Harrison, quien ha recalcado que es la primera vez que el circuito aterriza en el País Vasco. «Nuestros jugadores van a pasar unos días maravillosos aquí. La hospitalidad está siendo increíble», indica.

Y es que, más allá de la competencia, la Legends Cup by Olazábal se presenta como una fiesta del golf internacional. Una oportunidad única para que Donostia disfrute desde cerca a campeones históricos que han marcado un antes y un después en el mundo golfista. Un torneo que no solo rinde homenaje a la figura de «Txema» Olazábal, sino que también sitúa a la capital guipuzcoana en el mapa del golf internacional y que demuestra que Donostia está capacitada para albergar torneos de esta envergadura.