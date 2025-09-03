Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jose Maria Olazabal en el campo de golf de Basozabal, donostia. ArizmendiI

Olazábal convierte Basozabal en la casa de las leyendas del golf

El European Legends Tour aterriza por primera vez en el País Vasco con tres días de competición de élite

Álvaro Guerra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:37

Donostia se viste de gala. El Ayuntamiento ha dado hoy la bienvenida oficial al European Legends Cup, torneo que pertenece al Legends Tour, el circuito ... europeo que reúne a las grandes leyendas del golf. La presentación ha estado cargada de emoción, reconocimiento y ganas de ofrecer un espectáculo deportivo de primer nivel jamás visto en nuestras tierras. Y no era para menos. Por primera vez, el País Vasco acogerá un torneo de golf internacional de este calibre, con José María «Txema» Olazábal como gran anfitrión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  4. 4 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  5. 5

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  6. 6 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8 «Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia»
  9. 9 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Olazábal convierte Basozabal en la casa de las leyendas del golf

Olazábal convierte Basozabal en la casa de las leyendas del golf