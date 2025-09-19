Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noah Lyles, feliz tras sumar un nuevo título en su palmarés. AFP

Noah Lyles alcanza a Usain Bolt

El estadounidense ya suma cuatro otros mundiales en 200 metros, los mismos que el gran velocista jamaicano

Igor Barcia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:00

Era su gran reto y ya lo ha logrado. Noah Lyles ya tiene los cuatro títulos mundiales que conquistó Usain Bolt en la prueba de ... 200 metros entre Berlín'09 y Pekín'15. La gran época del esplendor del jamaicano en la velocidad pasó y el atletismo quedó huérfano de referentes, pero Lyles se empeñó en ser el heredero del plusmarquista mundial y a base de constancia y de una confianza absoluta en sus posibilidades ha conseguido hoy en Tokio esos cuatro títulos mundiales de 200 metros que le convierten en uno de los grandes velocistas de todos los tiempos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador
  10. 10 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Noah Lyles alcanza a Usain Bolt

Noah Lyles alcanza a Usain Bolt