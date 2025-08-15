Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Media Storm' fue el ganador de la Copa de Oro del año pasado. Lobo Altuna

Previa Copa de Oro

No hay fuego que derrita este Oro

Las altas temperaturas que se esperan no impedirán que el hipódromo disfrute un año más de la mejor jornada del año

Imanol Arruti

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:16

El hipódromo vivirá este sábado (17.05) una jornada asfixiante en lo ambiental, pero no hay calor que pueda destruir el oro. La gran carrera ... de los guipuzcoanos pondrá a prueba a los mejores caballos del país en un siempre exigente duelo, que verá multiplicada su dureza por las condiciones en las que se disputará hoy. Se asegura que Roma valía la vida de un hombre bueno, y nuestra Copa de Oro vale el esfuerzo máximo. Un campeón esculpido en letras doradas, convertido en un para siempre.

