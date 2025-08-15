No hay fuego que derrita este Oro

El hipódromo vivirá este sábado (17.05) una jornada asfixiante en lo ambiental, pero no hay calor que pueda destruir el oro. La gran carrera ... de los guipuzcoanos pondrá a prueba a los mejores caballos del país en un siempre exigente duelo, que verá multiplicada su dureza por las condiciones en las que se disputará hoy. Se asegura que Roma valía la vida de un hombre bueno, y nuestra Copa de Oro vale el esfuerzo máximo. Un campeón esculpido en letras doradas, convertido en un para siempre.

La alquimia juega a transformar el plomo en oro. Una industria química y metalúrgica, tras la que subyace un simbolismo cuyo significado es mucho más profundo. Convertir lo ordinario en algo noble y valioso. Una carrera catalizadora del cambio, precursora de la ilusión. La piedra filosofal más buscada. Por el criador que pone la fórmula, el propietario que la adquiere, el entrenador que la prepara, el jockey que la ejecuta y el caballo que le pone el corazón. Nada más poético que hacer oro de uno mismo.

Ninguna transformación es posible sin sacar a la luz lo guardado en la oscuridad. Es el día de lucir las cicatrices, el paso por los momentos de penitencia, de desánimo. El duro caminar por el anonimato, alejado de los focos de los grandes días. Lo recorrido da valor al poder disputar la carrera más grande de nuestro turf. Festivo en todo el estado, para miles guipuzcoanos el 15 de agosto es simplemente el día de la Copa de Oro. Y para la familia del turf, el día en el que todo cobra un sentido, donde nuestro plomo puede convertirse en oro.

Los aspirantes lucirán su mejor condición. El elenco puede que sea incluso superior al de anteriores ediciones, aunque la sentencia la dictará el aplauso del público tras unos extenuantes 2400 metros. Se correrán seguro sin titubeos, con los visitantes Poca Gen y Philippo en vanguardia. También suele correr delante el principal favorito, Naranco, que desde junio prepara con mimo su primer desembarco en Donostia. Se espera un ritmo elevado que estire el pelotón, lo que unido a un lote no demasiado numeroso, debería deparar una carrera más bien limpia. El deseo de profesionales y aficionados, para que el recorrido no sea el que decida.

Laureado en París

Naranco fue subastado de foal por 300.000 guineas. Un potro de un origen real, que comenzó su vida como competidor en Inglaterra, pero que fue reclutado por Iñigo Gómez Pineda para que evolucionase con Guillermo Arizkorreta. Acertó. El donostiarra le dio todo el tiempo del mundo, lo expuso lo mínimo, para que en 2023 se convirtiera en una locomotora imparable. Tercero del Grand Prix de Vichy(G3), se consagró a ese nivel en la catedral del turf francés, Longchamp, ganando la Coupe de Maisons-Laffite. El año pasado, sin ser el mismo, ganó el Román Martín.

Por primera vez, el público donostiarra podrá disfrutar de este magnífico purasangre, que parece recuperar su mejor versión en entrenamientos. El equipo de Rocío ha preferido su carta a la de Tetuan, el segundo del Gran Premio de Madrid. Su jockey cree que llega a la distancia, por lo que solo queda que la pista confirme lo que se intuye, que el mejor Naranco está de vuelta.

Ninguno de sus adversarios ha dado tanto valor, pero en la Copa de Oro reducir el pronóstico al nivel máximo que pueda dar cada caballo puede conducir al error. Se trata de una carrera corrida a cuchillo, con una curva peleadísima, y guerrilleros como Il Decamerone suelen sacar partido de ello. Ese perfil podría tenerlo el galo Poca Gen, venido a más de un tiempo a esta parte, curtido en las batallas de los hándicap Quinté, y con un estilo valiente que debe verse favorecido en este circuito.

Después de intentar sin éxito el inédito triplete con Il Decamerone, Oscar Anaya vuelve con ánimo de revancha con otro caballo de Reza Pazooki. Believe in Stars los ha tenido maravillados desde que aterrizó en los boxes del argentino. Valor 43 en las islas británicas, su primavera ha estado plagada de grandes y explosivos remates, especialmente llamativo el del Gran Premio de Madrid. Ágil y recortadito, su físico es perfecto para el circuito vasco y cuando ponga el turbo será muy difícil de contener.

A partir de ahí, el abanico se abre, con alternativas tan interesantes como las de Bulnes y Velerin, con calidad suficiente como para tirar por la borda el guion que parece dictar la teoría. El primero, invicto en su tres salidas donostiarras, afronta su primer envite contra los viejos. Operado de la garganta en junio, si es capaz de alcanzar el valor que ofreció en otoño y primavera, tiene el potencial para recuperar el honor de los tres años. Velerin es el tapado de la carrera. Verdugo de Naranco en su última, es ganador en Donostia y Arizkorreta defiende con firmeza su nivel. Si le salen las cosas, podría dar su primera Copa de Oro a Jose María Maldonado.

President Cup

La jornada comenzará con la disputa de la UAE President Cup, una challenge reservada a los caballos de raza árabe que repartirá 200.000 euros entre sus participantes. La bolsa ha servido de reclamo a grandísimos caballos, alguno habitual en carreras de máximo nivel en París, como es el caso de Al Wakrah, que portará las sedas de Al Shaqab Racing. Extasiados por el ambiente que suele vivirse cada 15 de agosto en el hipódromo, los organizadores quisieron ser parte activa de esta gran fiesta.

Como de costumbre, el programa también reserva un hueco a la consolatoria de la Copa de Oro, que acogerá un buen duelo entre caballos de nivel. Sin fortuna hace cinco días en el gran premio de yeguas, Salmarak vuelve con las armas intactas a intentar reeditar su éxito de hace un año. Enfrente, buenos machos como Finely Tuned, Ante Alios o Eddy's Dream, que prometen dura batalla.