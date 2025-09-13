Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kawano es atendido por los médicos tras desplomarse en el estadio. EFE

Un mundial de atletismo al límite: vómitos, mareos y convulsiones en la prueba masculina de marcha

El japonés Kawano, el gran favorito, se desplomó en meta por el esfuerzo tras quedar en la décimo octava posición

Josu García

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:02

La prueba de 35 kilómetros marcha de los Mundiales de Atletismo de Tokyo 2025 ha deparado esta pasada madrugada escenas dramáticas entre los corredores. Japón ... vuelve a albergar una cita del máximo nivel, prolongando su idilio con el atletismo. Es el primer país en ser sede de tres mundiales, dos en Tokio y uno en Osaka, además de dos Juegos Olímpicos, los últimos en 2021 marcados por la pandemia de covid.

