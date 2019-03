Balonmano «Llegamos en un buen momento, así queríamos llegar» DV Martes, 5 marzo 2019, 07:33

Imanol Álvarez no puede ser más claro y directo a la hora de responder por la forma y estado en el que se encuentra su plantilla en vísperas del vital duelo en el Gasca contra el Rocasa. «Llegamos en un buen momento, en el que deseábamos estar. Así queríamos llegar». Cuestiona que el que las canarias estén alternando la Liga con Europa les pueda perjudicar. «Al final no sabes qué es mejor. Ahora los resultados le acompañan y vendrán con chispa. A nosotros nos ha ido bien. No creo que sea un factor que condicione y pienso que no afectará negativamente». Tienen muy claro que los dos equipos han cambiado mucho del partido de ida en el que el Bera Bera les pasó por encima.