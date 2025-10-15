La junta directiva de la Federación Vasca dimite en bloque

M. Oiartzun San Sebastián Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Problemas económicos estructurales» han llevado a la junta directiva de la Federación Vasca a presentar su dimisión en bloque cinco meses después de iniciar su mandato. Esto es lo que argumentan en el comunicado hecho público ayer y firmado por el presidente, el alavés Mikel García, quien contaba en su equipo con los guipuzcoanos Ibon Muñoz, vicepresidente, y Amaia Andrés, en representación de los entrenadores.

«La decisión responde a la grave situación económica que atraviesa la entidad y a la falta de apoyos financieros para garantizar su sostenibilidad», explican. Para tratar de revertir «el progresivo deterioro financiero de los últimos ejercicios, se adoptaron medidas de contención del gasto», siguen. «Sin embargo, tras analizar la situación junto al resto de la Junta, se concluyó que sería inviable aplicar nuevas medidas en el año 2026 sin afectar gravemente a todos los colectivos del atletismo vasco. Ante ello, la presidencia mantuvo varias reuniones con Gorka Iturriaga, director de Deportes del Gobierno Vasco, para trasladar la preocupación de la FVA, aunque no se obtuvo una respuesta favorable».

«El problema es de carácter estructural y no se limita solo a 2025». En el comunicado, se señala al Gobierno Vasco por «la falta de incremento de las subvenciones» a pesar de las «subidas del IPC» y también «aumento de los costes salariales del personal de secretaría».

«Se abrirá un nuevo proceso electoral y, en caso de no presentarse ninguna candidatura, se convocará una asamblea extraordinaria para valorar la posible disolución de la Federación Vasca de Atletismo».