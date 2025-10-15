Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atletismo

La junta directiva de la Federación Vasca dimite en bloque

Argumentan «graves problemas económicos estructurales» y dicen que se valorará «la posible disolución» del organismo si no hay candidatos

M. Oiartzun

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Problemas económicos estructurales» han llevado a la junta directiva de la Federación Vasca a presentar su dimisión en bloque cinco meses después de iniciar su mandato. Esto es lo que argumentan en el comunicado hecho público ayer y firmado por el presidente, el alavés Mikel García, quien contaba en su equipo con los guipuzcoanos Ibon Muñoz, vicepresidente, y Amaia Andrés, en representación de los entrenadores.

«La decisión responde a la grave situación económica que atraviesa la entidad y a la falta de apoyos financieros para garantizar su sostenibilidad», explican. Para tratar de revertir «el progresivo deterioro financiero de los últimos ejercicios, se adoptaron medidas de contención del gasto», siguen. «Sin embargo, tras analizar la situación junto al resto de la Junta, se concluyó que sería inviable aplicar nuevas medidas en el año 2026 sin afectar gravemente a todos los colectivos del atletismo vasco. Ante ello, la presidencia mantuvo varias reuniones con Gorka Iturriaga, director de Deportes del Gobierno Vasco, para trasladar la preocupación de la FVA, aunque no se obtuvo una respuesta favorable».

«El problema es de carácter estructural y no se limita solo a 2025». En el comunicado, se señala al Gobierno Vasco por «la falta de incremento de las subvenciones» a pesar de las «subidas del IPC» y también «aumento de los costes salariales del personal de secretaría».

«Se abrirá un nuevo proceso electoral y, en caso de no presentarse ninguna candidatura, se convocará una asamblea extraordinaria para valorar la posible disolución de la Federación Vasca de Atletismo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  6. 6

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  7. 7

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  8. 8 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  9. 9 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  10. 10 El deporte perfecto a partir de los 60, según un estudio de Harvard: no es caminar ni correr

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La junta directiva de la Federación Vasca dimite en bloque

La junta directiva de la Federación Vasca dimite en bloque