Iñigo Llopis, campeón del mundo en 100 metros espalda

Los representantes guipuzcoanos ya han dejado su sello de calidad en el Campeonato Mundial de natación paralímpica que se disputa en Singapur. El último en ... lograr el más preciado metal ha sido el de siempre, Iñigo Llopis, que se ha proclamado campeón del mundo en los 100 metros espalda. El domingo fue el turno de la usurbildarra Nahia Zudaire, que se colgó la presea de bronce en los 400 metros libres.

Llopis, vigente campeón olímpico de la prueba en la categoría S8, fue el más rápido para revalidar su entorchado en esta modalidad, ya logrado hace dos años en Manchester. El hernaniarra ha mostrado sus credenciales ya en su serie, en la que ha sido el más veloz con un tiempo de 1:06.41, por delante del japonés Kota Kubota (1:07.29) y del turco Turgut Aslan Yaraman (1:07.41).

En la final, Llopis ha dejado patente su superioridad en la segunda parte de la prueba. El guipuzcoano ha terminado los primeros 50 metros en tercera posición (31.81), por detrás del japonés Kubota (31.28) y del ucraniano Horodianyn (29.86). No obstante, como es habiutal, ha destapado el tarro de las esencias en la segunda mitad de la carrera y ha conseguido adelantar al nipón y al ucraniano y mantener a raya al turco Turgut Aslan Yaraman.

De esta manera, Iñigo Llopis ha vuelto a colgarse el oro mundial con un crono de 1:05.29, que mejora el logrado en sus oros en los Juegos París (1:05:58) y en el Mundial de Manchester 2023 (1:05.32). Por su fuera poco, establece una nueva marca personal y récord de España. Eduard Horodianyn se ha llevado la plata (1:06.18) y Turgut Aslan Yaraman el bronce (1:06.52).

El éxito de hoy se suma a un palmarés que deja de crecer. Hay que recordar que Iñigo Llopis es una de las estrellas de la natación paralímpica a nivel mundial. Ha competido ya en tres Juegos Paralímpicos, destacando la medalla de plata de los Juegos de Tokio 2021 en los 100 metros espalda y sobre todo el oro logrado el pasado verano, en la misma prueba, en los Juegos de París. Además de la medalla cosechada este lunes, en los campeonatos del Mundo suma, en su prueba favorita, un bronce en el Mundial de Londres 2019, una plata en el de Funchal 2022 y un oro en el de Manchester 2023. En los 100 metros espalda ha sido subcampeón de Europa en Dublín 2018, y campeón de Europa en 2021 y 2024, en ambas ocasiones en la localidad portuguesa de Funchal.

Tras el título conseguido este lunes, Iñigo Llopis continuará compitiendo en Singapur, ya que además de las pruebas de relevo, disputará este martes los 100 metros mariposa.

Bronce de Nahia Zudaire

Por su parte, Nahia Zudaire consiguió este domingo un bronce en los 400 metros libre S8 (discapacidad física moderada), con una marca de 5:03.69 que rebaja en casi dos segundos su marca de París 2024. La guipuzcoana fue segunda en la serie clasificatoria de la prueba disputada por la mañana, y subió al tercer cajón del podio en la final, concluyendo tras las británicas Alice Tai (4:59.00) y Brock Whiston (4:59.21). En el cuadro masculino Íñigo Llopis fue octavo con un crono de 4:39.40.