Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñigo Llopis con la medalla de oro.

Iñigo Llopis

Nadador
«No tenía controlado a un nadador ucraniano y casi me da un disgusto»

El donostiarra confiesa que la irrupción de un nuevo rival en los 100 espalda le puso contra las cuerdas

Álvaro Vicente

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:14

Iñigo Llopis acaba de cenar en Singapur después de un largo día cuando atendía a este periódico.

– Se lo ha puesto difícil el nadador ... ucraniano...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  8. 8 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  9. 9 Detenido por segunda vez en dos meses en Hernani con migrantes irregulares en su furgoneta y sin carné
  10. 10

    La Ertzaintza detiene a dos jóvenes por el crimen de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «No tenía controlado a un nadador ucraniano y casi me da un disgusto»

«No tenía controlado a un nadador ucraniano y casi me da un disgusto»