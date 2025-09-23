Iñigo Llopis acaba de cenar en Singapur después de un largo día cuando atendía a este periódico.

– Se lo ha puesto difícil el nadador ... ucraniano...

– Y tanto. Es un nadador que no tenía muy controlado porque no es habitual en grandes competiciones pero sí sabía que pasa rápido y que iba a ser en el segundo largo cuando yo tenía que apretar. Casi me da un disgusto.

– No se confundió: él pasó en primer lugar y usted remontó en el largo de vuelta.

– Sabía que había que tener la cabeza fría dentro de lo que se puede en una prueba tan corta y explosiva como el 100 espalda. Mi fuerte iba a ser el segundo largo así que he ido ganando metros poco a poco hasta ganar. Estoy muy contento.

– ¿Qué valor le da?

– Mucho. Un oro en un Mundial son palabras mayores. Es poner el cierre a muchas horas de preparación, de nervios. No puedo estar más satisfecho por el resultado y porque además ha venido acompañado de récord de España. La espalda es mi prueba fetiche, la que más éxitos me ha dado, y sé que siempre soy uno de los nadadores a batir pero en el camino entre Mundial y Mundial pueden pasar muchas cosas y no siempre es fácil llegar a la salida con aspiraciones de medalla. Por suerte, después de mucho trabajo, he vuelto a subir a lo más alto.

– Todavía le queda Mundial.

– Mañana (por hoy) tengo la prueba de mariposa y luego habrá que ver si soy uno de los elegidos por los entrenadores en el 4x100 estilos y en el 4x100 libre. En la mariposa está complicado porque somos muchos nadadores los que andamos rondando 1:05. Va a ser duro. El objetivo primero es entrar en la final y luego, si lo consigo, afrontarla con toda la ilusión del mundo. Estoy con ganas. Espero recuperar bien del esfuerzo de las pruebas de espalda y encararla con garantías. Pasada esa prueba gozaré de un día de descanso antes de afrontar las pruebas de equipos en las que espero estar.

– Pero a eso está usted habituado.

– Sí, pero el calor y la humedad que nos hemos encontrado en Singapur es alto y nunca sabes cómo va a reaccionar el cuerpo. Nosotros no nos salimos de nuestras rutinas: comemos a las horas y descansamos las horas que hay que descansar, pero entre el cambio de hora, la humedad... Por mucho que estés advertido, el cuerpo puede reaccionar de una forma que no quieres. Lo positivo es que no nos tenemos que preocupar de nada más porque el Mundial está bien organizado, las instalaciones en las que competimos son de alto nivel y tampoco hay quejas en cuanto al alojamiento. Ojalá me cuadre todo.