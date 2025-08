Un aperitivo antes del gran festín en el hipodromo

La llegada del mes de agosto es indivisible a las carreras de caballos en Donostia. Cada año las palpitaciones se incrementan ante la inminente llegada ... de las pruebas más importantes del calendario. Esta tarde (17.30) el anillo de Zubieta será escenario de una reunión de transición hacia la Semana Grande, pero que sirve para apaciguar las ansias de un aficionado que escucha ya el tic-tac del reloj que anuncia lo que está por venir. El ciclo de preparatorias se completa hoy con el asalto previo al Critérium Internacional.

En lo que llevamos de curso las carreras de dos años están siendo más una penitencia que un motivo de ilusión, pero en todo caso, no conviene perder de vista a alguno de los jovencitos que saltarán al verde en la primera de la tarde. Se da por sentado el triunfo de 'Vol d'Amour', que está maravillando en los entrenamientos y es el que más ha demostrado, pero con la generación precoz no conviene dar todo por sentado. El local 'Enbakirun', tierno pero estimado, podría presentar batalla si no sale mal de cajones.

En la segunda de la tarde se disputará la prueba de la Fegentri, Campeonato del Mundo de Gentlemen Riders, en la que todo que no sea un triunfo de 'Pamplona' sería una sorpresa a pesar de la amenaza de 'Farnesio'. Tras el desdoblado del hándicap, se completa el programa con un interesante duelo entre potros de tres años. 'Zapater' y 'Lady Cocody' vuelven a verse las caras pero con irrupciones como la de 'Casting a Spell' o 'Turronera' que añaden picante al asunto.