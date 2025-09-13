Haigor Aranguren e Irati Samaniego, ganadores en La Concha
Los dos donostiarras se imponen en una travesía con casi un millar de participantes
San Sebastián
Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:11
Haigor Aranguren (Tolosaldea) e Irati Samaniego (Kairoscore) han sido los vencedores este sábado en la 81 edición de la Travesía de la Bahía de La ... Concha organizada por el club Easwim. Una prueba, con salida y llegada en el Náutico de San Sebastian, que cierra el calendario de aguas abiertas en Gipuzkoa y que cada año gana adeptos.
En esta ocasión ha contado con más de 800 nadadores y nadadoras en la prueba absoluta, además de los participantes en la prueba infantil y las cerca de 80 mujeres apuntadas a la prueba de la iniciativa 'Emakumeak Mugimenduan'
Aranguren ha completado el recorrido de 2.200 metros en un tiempo de 27 minutos y 49 segundos, seguido por Enaitz Goñi (28'17») y Mikel Martin (29'04»). Por su parte Samaniego ha hecho un tiempo de 33'44 por delante de Elena Escribano (33'49») y Naia Sarasola 33'54».
