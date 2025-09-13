Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Natación

Haigor Aranguren e Irati Samaniego, ganadores en La Concha

Los dos donostiarras se imponen en una travesía con casi un millar de participantes

Ana Vega

Ana Vega

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:11

Haigor Aranguren (Tolosaldea) e Irati Samaniego (Kairoscore) han sido los vencedores este sábado en la 81 edición de la Travesía de la Bahía de La ... Concha organizada por el club Easwim. Una prueba, con salida y llegada en el Náutico de San Sebastian, que cierra el calendario de aguas abiertas en Gipuzkoa y que cada año gana adeptos.

